Государство, возможно, будет оплачивать лечение от телефонной и компьютерной зависимостей

Подростки, повседневность которых стали затруднять телефоны, компьютеры или планшеты, нередко тратят все карманные деньги на компьютерные игры, становятся замкнутыми или даже депрессивными.

"Родители обычно это чувствуют. Это, конечно, представляет собой проведенное время, если это занимает много часов ежедневно. Важно то, что происходит с ребенком, если устройство отнимают. Какая у него социальная жизнь, настроение, оценки в школе. Это комплексные знаки, на которые нужно обращать внимание", - пояснил в передаче психолог Эмилс Удрис.

Психолог заметил, что все большему числу людей грозит зависимость. Эту тенденцию заметил и Сейм.

Парламент Латвии во втором чтении поддержал поправки в законодательстве, предусматривающие обеспечение оплачиваемой государством социальной реабилитации для совершеннолетних лиц и детей, у которых возникла зависимость не только от наркотических или одурманивающих веществ, но и технологий.

"Эта зараза распространяется и, до сих пор Кабинет министров не определил, кто будет предоставлять эти услуги. Известно, что их можно будет получить и по месту жительства", - указала депутат Сейма от Новой консервативной партии (НКП) Эвита Залите-Гроса.