В Екатеринбурге восстановили граффити Покраса Лампаса, оскорблявшее чувства верующих

Арт-объект появился на екатеринбургской площади Первой Пятилетки 8 июля, однако 19 июля коммунальные службы города начали класть асфальт на "Супрематический крест", несмотря на то, что работы по созданию рисунка были согласованы с местной мэрией.

Отмечается, что арт-объектом были недовольны местные православные активисты.

По их мнению, граффити "оскорбляло чувства верующих".

"Супрематический крест" был создан в рамках фестиваля Stenograffia, его площадь составляет более 6500 квадратных метров. В арт-объект включен отрывок из манифеста художника Казимира Малевича. Коммунальные службы повредили примерно десятую часть произведения, положив на него асфальт.

Минувшей ночью Покрас Лампас прибыл в Екатеринбург и восстановил граффити. Теперь рисунок представляет собой три прямоугольника, в которые вписана цитата Малевича.

"Я развязал узлы мудрости и освободил сознание краски. Я преодолел невозможное и пропасти сделал своим дыханием. Мы, супрематисты, - бросаем вам дорогу", - гласит стилизованная надпись.