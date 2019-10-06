В Екатеринбурге восстановили граффити Покраса Лампаса, оскорблявшее чувства верующих

Российский художник-каллиграф Покрас Лампас восстановил в Екатеринбурге свой арт-объект "Супрематический крест". Произведение было испорчено коммунальщиками, сообщает ТАСС.
Арт-объект появился на екатеринбургской площади Первой Пятилетки 8 июля, однако 19 июля коммунальные службы города начали класть асфальт на "Супрематический крест", несмотря на то, что работы по созданию рисунка были согласованы с местной мэрией.
Отмечается, что арт-объектом были недовольны местные православные активисты.
По их мнению, граффити "оскорбляло чувства верующих".
"Супрематический крест" был создан в рамках фестиваля Stenograffia, его площадь составляет более 6500 квадратных метров. В арт-объект включен отрывок из манифеста художника Казимира Малевича. Коммунальные службы повредили примерно десятую часть произведения, положив на него асфальт.
Минувшей ночью Покрас Лампас прибыл в Екатеринбург и восстановил граффити. Теперь рисунок представляет собой три прямоугольника, в которые вписана цитата Малевича.
"Я развязал узлы мудрости и освободил сознание краски. Я преодолел невозможное и пропасти сделал своим дыханием. Мы, супрематисты, - бросаем вам дорогу", - гласит стилизованная надпись.
Неизменными остались и основные цвета работы - красный, черный и белый.