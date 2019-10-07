Фото: Осенние выходные звезд российского шоу-бизнеса

Еженедельно Русский TVNET предлагает узнать, как богатые и знаменитые представители российского шоу-бизнеса проводят свои выходные. Узнайте, кто провел осенние выходные на работе, а кто остался дома.
Мой восхитительный , многоцветный сад со смешанными ,различных тонов, кустами и деревьями ! Я с детства люблю хаотичный рост растений, природный такой разброс , как в КБР любимые смешанные леса ! а по осени это ещё больше впечатляет! красиво 😍 ! Спасибо за художественное наполнение этого пространства и идеи художнице и ART единице , которой подвластны все жанры выразительности творческого @laliwhisper 💥 #билан #димабилан #биланперезагрузка
Как я провела выходные-грабила банк💰и не одна,а в компании с @the_yana_poplavskaya @larisa_dolina_ @strizhenovae и другими (листайте карусель)🤪весёлый мюзикл @grabimbankru ✌️заявлен дресс код-чёрные очки и красные перчатки😎жилет от @mehahimki 💖 Фото @eugenesmirnov_photo #аликасмехова #актриса #банкграбили #премьера #мюзикл #артисты #мех #стреженоваекатерина #ларисадолина #янапоплавская #мдм
Питер, один из самых красивых городов в мире , я безумно рада, что Судьба частенько заводит меня в этот город 🙏🏼 Сегодня вновь поеду в Питер на концерт 🥰, мне интересно , много у меня подписчиков из Санкт-Петербурга? 👇🏼.......................... Макияж и причёска @ilgeeva Фотограф @ankvarc Видеограф @morgun.pro Стилист @pavlikova_official Локация @singercafe Продюссер съёмки @avrorashreder #анясеменович #питер❤️ #певица #ведущая #красиваядевушка #сексибомбочка #позитивщики❤️❤️❤️
#яжемать Три часа выбирала, какое фото, но давайте выберете вы! 1 или 2 круче? Голосуем 👇🏼👇🏼👇🏼 Прочитала отличную статью про то, как вырастить гения.) Прикреплю вам ссылку в сториз❤️ Основные правила - это доверие и свобода действий. Я, ребёнок выросший в достаточно жестких рамках, всегда мечтала воспитывать своих детей в свободе ! Ещё с самого раннего возраста, я приучала детей делать выбор самостоятельно. К примеру, Монике я всегда давала несколько платьев на выбор и она решала всегда все сама и даже если это было странно, мы всегда шли в том, что выбрала она. У Гектора я всегда спрашиваю, во что мы будем сейчас играть? Но выбор это всегда и ответственность, которую не каждый готов на себя взять. Что из этого вышло ? Алина супер самостоятельный человек. Наверное, с 10 лет она уже летала сама, может собрать абсолютно любой набор документов для подачи и перелёта, оплатить любые счета в любой стране и в этом году сама выбрала школу и записала меня на собеседование😂 Конечно, эта свобода теперь бьет меня с другой стороны ) она взрослее своих одногодок и ей интересно только с ребятами на пару лет старше. Недавно была на лекции в МГИМО, но я уверенна, что не бывает человек на половину добрый. Гектору и я и няня. разрешаем многое. Когда мы вместе, в комнате царит абсолютный хаос, мы все в красках, мокрые и счастливые. Безусловно, нужно знать границы. Безусловно, потом вместе прибрать не всегда выходит, но мы стремимся ) Давным давно, я прочла высказывание Ошо - Если вы растите из своих детей солдат, то когда они повзрослеют, они просто найдут себе другого генерала. Так, как такая модель поведения им привычна и знакома. Я хочу, чтобы мои дети были генералами свой жизни, но вариант, что они вырастут и пошлют меня подальше, тоже имеется 😂 Особенно, когда в семье только Мама, которой нужно быть и плохим полицейским и хорошим одновременно. Даже после трёх детей я понимаю, что не знаю идеальной формулы. Уважение к старшим - это раз. Быть добрым и внимательным - два. Самодостаточность и концентрация на своих поступках - это три. Но как не вырастить из ребёнка эгоиста ? Есть мысли на эту тему ? Я бы почитала тут 👇🏼
Мы с мамулей @madamgalina27 поздравляем всех учителей с их профессиональным праздником. 🌹🌹🌹 Она и сама имеет непосредственное отношение к этой благородной профессии, поэтому для нашей семьи этот день всегда имел особенное значение. Мы желаем всем учителям здоровья, терпения, уважительных, стремящихся к знаниям учеников, умных, понимающих родителей и достойных зарплат, что немаловажно. ☝️А мы отмечаем сегодня этот праздник походом в Большой зал консерватории на концерт потрясающего фортепианного трио "Бельсуоно" @belsuonopiano @leylafattakhova 🎹🎹🎹