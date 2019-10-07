Пн, 7.10.2019
Сильное государство. Сильный президент, сильный губернатор. Страна, власть в которой принадлежит силовикам. Поколение, к которому принадлежал архангельский подрывник, выросло в этой атмосфере. Они знают, что на митинги ходить нельзя — разгонят, а то и побьют, потом осудят. Они знают, что одиночные пикеты наказуемы. Светлана Прокопьева, российская журналистка, обвиненная в "оправдании терроризма"

Юрий Антонов рассказал о серьезных проблемах со здоровьем

Юрий Антонов

ФОТО: скриншот видео

Известный советский и российский композитор и исполнитель Юрий Антонов признался, что испытывает страшные боли в ноге. Эта проблема беспокоит его уже несколько месяцев. Об это сообщает телеканал НТВ. 

"У меня очень болит колено. И у меня разрыв связок, мениск. Прямо туда в колено. Не могу передать. Отсечение", - цитирует певца программа "Ты не поверишь!".

74-летний артист отметил, что он старается не думать о боли. Хотя ему рекомендован покой и отдых. Но недавно Антонов не мог не посетить день рождения Кати Лель, которую уважает.

В лечении музыканту помогает главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин. Он делает Юрию Антонову уколы.

"Очень профессионально, но очень больно. Там еще один укол предстоит сделать", — рассказывает он. 

Ранее Юрий Антонов рассказал, как он первым купил в СССР иномарку

Читать также

Актуально

НАВЕРХ