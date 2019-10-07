Юрий Антонов рассказал о серьезных проблемах со здоровьем

"У меня очень болит колено. И у меня разрыв связок, мениск. Прямо туда в колено. Не могу передать. Отсечение", - цитирует певца программа "Ты не поверишь!".

74-летний артист отметил, что он старается не думать о боли. Хотя ему рекомендован покой и отдых. Но недавно Антонов не мог не посетить день рождения Кати Лель, которую уважает.