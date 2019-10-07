Юрий Антонов рассказал о серьезных проблемах со здоровьем

Известный советский и российский композитор и исполнитель Юрий Антонов признался, что испытывает страшные боли в ноге. Эта проблема беспокоит его уже несколько месяцев. Об это сообщает телеканал НТВ.
"У меня очень болит колено. И у меня разрыв связок, мениск. Прямо туда в колено. Не могу передать. Отсечение", - цитирует певца программа "Ты не поверишь!".
74-летний артист отметил, что он старается не думать о боли. Хотя ему рекомендован покой и отдых. Но недавно Антонов не мог не посетить день рождения Кати Лель, которую уважает.
В лечении музыканту помогает главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин. Он делает Юрию Антонову уколы.
"Очень профессионально, но очень больно. Там еще один укол предстоит сделать", — рассказывает он.