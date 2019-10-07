Пн, 7.10.2019
Сильное государство. Сильный президент, сильный губернатор. Страна, власть в которой принадлежит силовикам. Поколение, к которому принадлежал архангельский подрывник, выросло в этой атмосфере. Они знают, что на митинги ходить нельзя — разгонят, а то и побьют, потом осудят. Они знают, что одиночные пикеты наказуемы. Светлана Прокопьева, российская журналистка, обвиненная в "оправдании терроризма"
  • RUS TVNET
  • Звезды
  • Made in LV
  • Видео: Трактористка Маргарита покорила жюри X Faktors песней группы Rammstein

Видео: Трактористка Маргарита покорила жюри X Faktors песней группы Rammstein

ФОТО: Publicitātes foto

В воскресенье, 6 октября, прошел последний отбор на шоу X Faktors, жюри и зрителей смогла всколыхнуть и поднять на ноги Маргарита Колосова из Латгале, которая уже принимала участие в первом сезоне программы. 

Мама пятерых детишек приехала из Резекне. На этот раз мастер по ремонту тракторов удивила всех песней из репертуара группы Rammstein - "Du Hast". 

Маргарита Колосова смогла поднять на ноги весь зал, но получила лишь три "да". Единственный, кто не проголосовал за смелую женщину был Марат Оглезневс. Но тем не менее она прошла в следующий тур шоу. 

Ранее многодетная мамочка из Плявниеков взорвала X Faktors

Галерея: Жюри X Faktors

Читать также

Актуально

НАВЕРХ