Видео: Трактористка Маргарита покорила жюри X Faktors песней группы Rammstein

Мама пятерых детишек приехала из Резекне. На этот раз мастер по ремонту тракторов удивила всех песней из репертуара группы Rammstein - "Du Hast".

Маргарита Колосова смогла поднять на ноги весь зал, но получила лишь три "да". Единственный, кто не проголосовал за смелую женщину был Марат Оглезневс. Но тем не менее она прошла в следующий тур шоу.