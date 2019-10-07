На киноэкраны выходит один из самых амбициозных латвийских фильмов "Ничто не остановит нас"

10 октября на экраны кинотеатров по всей Латвии выходит новая работа Андриса Гауи – драма "Ничто не остановит нас" (Nekas mūs neapturēs). Ее уже назвали одним из самых амбициозных латвийских кинопроектов, отображающих современность. Киногурманы и представители отрасли на особом мероприятии 3 октября оценили насыщенность цвета, визуального оформления кадра и оттенков. Высокое качество изображения показанных на мероприятии съемочных моментов и не включенных в фильм фрагментов обеспечивали телевизоры Samsung QLED.
В фильме впервые после реновации снова вращаются крылья легендарной ветряной мельницы Арайши, для него были построены два многоэтажных кинопавильона, один из которых имитировал пятиэтажную внутреннюю часть мельницы. Однако размах проекта виден не только в сценографии, но и в применявшихся как во время, так и после съемок технологиях. Как рассказывают создатели фильма, для него использовалась достойная голливудских боевиков технология, которая применялась, например, во время съемок "Волка с Уолл-Стрит" Скорсезе. Чтобы полностью передать задумку создателей, технологии должны быть способны обеспечить высочайшее качество изображения, что особенно важно из-за использованных в фильме художественных решений.
"В большом кино технология – это основа основ, ведь рождение кино связано с технологией, а не с искусством. Цвета и их контрасты играют в этом фильме особую роль, благодаря им героев удается показать живыми и объемными, а не плоскими. Чем более сочным и выразительным в плане оттенков будет кадр, тем легче будет зрителям воспринимать его эмоционально. Поэтому качеству изображения нельзя давать никаких послаблений: чтобы зритель видел кадр таким, как мы его задумали, важны разрешение изображения, резкость, тональность. Я определенно принадлежу к тем, кто борется за качество картинки, чтобы на последнем этапе – на экране – не пропала та работа, которую мы вложили в процессе съемок", – подчеркивает важность характеристик экрана режиссер фильма Андрис Гауя.
Лента "Ничто не остановит нас" снималась в основном в темное время суток, и съемочная команда за все время ночных смен видела бессчетное количество закатов и восходов. Это было большим технологическим вызовом, ведь нужно было обеспечить, чтобы отснятые в этих условиях кадры могли передать мощную идею, которую создатели вложили в фильм. Чтобы убедиться в том, насколько важно качество экрана для отображения каждой детали кадра, любители кино вместе с создателями фильма смотрели доселе не показывавшиеся кадры киноленты на экранах Samsung QLED. Они поддерживают качество 8К, что больше, чем обычно бывает в кинотеатрах, благодаря чему цвета отображаются куда более точно.
Как признаются создатели фильма, о цветопередаче они думали уже на съемочной площадке. А. Гауя об одной из наиболее технически сложных сцен фильма говорит так: "В одном кадре находится очень широкая цветовая гамма и сильный контраст – я его раскрасил, а потом меняется этаж здания, а значит, цвета снова нужно менять. Каждый этаж декораций и герой фильма своего цвета. Это был один из самых сложных кадров, приходилось заниматься адаптацией цвета".
В фильме также немало темных сцен, кроме того, часто используется цветное искусственное освещение, что делает кадр очень нюансированным. Все эти сцены благодаря технологии квантовых точек QLED TV можно было видеть во всех деталях, что в этом фильме особенно важно, ведь значительная часть его идеи передается при помощи визуальных эффектов. Эта технология позволяет обеспечить неизменное качество изображения, даже если съемки проходили в полной темноте и в кадре присутствуют сильные контрасты – и в таких сценах в точности отображаются все детали.
"Фильм “Ничто не остановит нас” впишет свое имя в киноисторию и благодаря своему визуальному оформлению, он показывает эмоциональную, сложную игру с цветом. Поэтому мы особо рады тому, что не только поддерживали творческую команду во время съемок, но и при помощи телевизоров QLED можем помочь зрителям даже дома увидеть и прочувствовать мысль режиссера через картинку высочайшего качества", – говорит Сергей Костюченко, бизнес-директор отдела бытовой техники Samsung Electronics Baltics.
Фильм "Ничто не остановит нас" рассказывает о харизматичном музыкальном продюсере Ральфе Дамбергсе (Андрис Кейшс), который из упрямства убеждает жену (Кристине Неварауска) и любовницу (Элза Гауя) жить в одном доме, где живет еще и его двенадцатилетняя дочь (Дарта Степанова). Эксперимент превращается в безжалостную схватку, в которой каждый борется за свои интересы.
Премьера состоится 9 октября в кинотеатре Kino Citadele. 10 октября особый сеанс пройдет в кинотеатре Apollo, а в конце недели съемочная группа посетит региональные премьеры, которые будет предварять музыкальное представление, а завершать – беседа об увиденном на большом экране фильме.
Билеты и более подробная информация доступны на официальном сайте фильма www.nekasmusneaptures.lv. Билеты можно приобрести в кинотеатрах и местах проведения мероприятия, а также в Biļešu paradīze – и в Интернете, и в кассах. В скором времени фильм можно будет купить в приложении Shortcut, которое также доступно клиентам Helio iTV.
Галерея: "Ничто не остановит нас" (Nekas mūs neapturēs)