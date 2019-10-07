На киноэкраны выходит один из самых амбициозных латвийских фильмов "Ничто не остановит нас"

В фильме впервые после реновации снова вращаются крылья легендарной ветряной мельницы Арайши, для него были построены два многоэтажных кинопавильона, один из которых имитировал пятиэтажную внутреннюю часть мельницы. Однако размах проекта виден не только в сценографии, но и в применявшихся как во время, так и после съемок технологиях. Как рассказывают создатели фильма, для него использовалась достойная голливудских боевиков технология, которая применялась, например, во время съемок "Волка с Уолл-Стрит" Скорсезе. Чтобы полностью передать задумку создателей, технологии должны быть способны обеспечить высочайшее качество изображения, что особенно важно из-за использованных в фильме художественных решений.

"В большом кино технология – это основа основ, ведь рождение кино связано с технологией, а не с искусством. Цвета и их контрасты играют в этом фильме особую роль, благодаря им героев удается показать живыми и объемными, а не плоскими. Чем более сочным и выразительным в плане оттенков будет кадр, тем легче будет зрителям воспринимать его эмоционально. Поэтому качеству изображения нельзя давать никаких послаблений: чтобы зритель видел кадр таким, как мы его задумали, важны разрешение изображения, резкость, тональность. Я определенно принадлежу к тем, кто борется за качество картинки, чтобы на последнем этапе – на экране – не пропала та работа, которую мы вложили в процессе съемок", – подчеркивает важность характеристик экрана режиссер фильма Андрис Гауя.

Лента "Ничто не остановит нас" снималась в основном в темное время суток, и съемочная команда за все время ночных смен видела бессчетное количество закатов и восходов. Это было большим технологическим вызовом, ведь нужно было обеспечить, чтобы отснятые в этих условиях кадры могли передать мощную идею, которую создатели вложили в фильм. Чтобы убедиться в том, насколько важно качество экрана для отображения каждой детали кадра, любители кино вместе с создателями фильма смотрели доселе не показывавшиеся кадры киноленты на экранах Samsung QLED. Они поддерживают качество 8К, что больше, чем обычно бывает в кинотеатрах, благодаря чему цвета отображаются куда более точно.

Как признаются создатели фильма, о цветопередаче они думали уже на съемочной площадке. А. Гауя об одной из наиболее технически сложных сцен фильма говорит так: "В одном кадре находится очень широкая цветовая гамма и сильный контраст – я его раскрасил, а потом меняется этаж здания, а значит, цвета снова нужно менять. Каждый этаж декораций и герой фильма своего цвета. Это был один из самых сложных кадров, приходилось заниматься адаптацией цвета".