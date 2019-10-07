"Аэропорт "Рига" - худший в Европе": пассажиры разгневаны очередями на контроле безопасности

"Также, учитывая интересы национального перевозчика airBaltic, аэропорту "Рига" характерно неравномерное разделение полетов в течение суток и большое число транзитных пассажиров - более 30%. Очереди в контрольно-пропускные пункты образуются именно в так называемые часы "пик", главным образом это происходит утром, в период с 6 до 8 часов. В это время наблюдается большое количество вылетающих рейсов, и интенсивный поток транзитный пассажиров с коротким временем соединения", - заявила Карните.

Она сообщила, что, согласно данным измерительной системы аэропорта, в эти часы контроль безопасности нередко должен обслужить почти 1200 пассажиров, и это тем моменты, когда появляются очереди. Тогда время ожидания может занять 40-50 минут. В другое время суток в очереди на контроль безопасности приходится ждать от пяти до 20 минут.

"В дополнении к выше упомянутым обстоятельствам, наступило время осенних вирусов, многие сотрудники и их дети болеют, что делает работу в часы "пик" еще более сложной", - добавила Карните.

Она указала, что сотрудники делают все необходимое, чтобы в таких обстоятельствах обслужить пассажиров максимально быстро и, в то же время сохранить наивысшие стандарты безопасности, учитывая, что безопасность пассажиров и полетов является главным приоритетом. Однако пассажирам все же стоит считаться с тем, что в отдельные часы в аэропорту могут быть очереди.