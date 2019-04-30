Этим летом в воздушном пространстве и аэропортах Европы ожидаются самые большие "пробки" в истории. О неприятной тенденции, связанной с задержками рейсов и огромным наплывом пассажиров в европейских аэропортах, говорит и Европейская комиссия (ЕК), призывая начинать мероприятия, чтобы пассажиры во время отпуска не страдали от неприятных сюрпризов. Редакция TVNET обратилась в аэропорт "Рига", чтобы выяснить, повлияют ли "воздушные пробки" на туристов из латвийской столицы.

Задержки в аэропортах коснулись всей Европы. Транспортный комиссар ЕК Виолета Балка неделю назад сообщила, что опоздания авиатранспорта перешли границы каких-либо норм.

"Это неприемлемо. Нам срочно нужно найти новые решения для этой проблемы", - отметила Балка.

За прошлый год в Едином небе Европы было совершено 11 млн полетов. Примечательно, что количество рейсов совсем немного выросло по сравнению с предыдущим годом, однако задержек стало на половину больше.

Опаздывал каждый пятый рейс, и в среднем время задержки составляло 50 минут.

Особенно тяжелую ситуацию можно было наблюдать в летние месяцы.

В этом году, вероятнее всего, общее положение дел не улучшится. Количество задержек авиарейсов в марте этого года, по сравнению с тем же месяцем в 2018 году, увеличилось на 35%.

"Несмотря на это, пока ситуация спокойная. Основной хаос начнется летом", - указал руководитель эстонского предприятия по контролю за авиасообщением Lennuliiklusteeninduse Танел Раутит.

Согласно прогнозам ЕК, количество задержек рейсов сохранится на том же уровне, что и в прошлом году. Однако Раутит считает, что это "слишком оптимистичный сценарий".

Почему самолеты опаздывают?

Существует несколько причин, по которым случаются задержки авиарейсов. Одна из них — европейцы стали гораздо активнее путешествовать, чем когда-либо. Системы управления аэропортами больше не справляются с растущим числом пассажиров — аэропорты перегружены.

Несмотря на то, что задержки рейсов нередко вызывают неблагоприятные погодные условия или забастовки работников аэропортов, главный корень проблемы кроется в том, что существующим системам воздушного сообщения становится все сложнее обеспечить надежную работу всего авиасообщения. Конечно, не хватает также рабочей силы и новых технологических решений.

Авиадиспетчерам в самых загруженных аэропортах Европы становится все сложнее определить местоположение конкретного самолета в воздушном пространстве, в котором одновременно находится очень много воздушных судов.

Отрасль авиации очень жестко контролируются, поэтому наималейшие сомнения в том, свободен ли воздушный коридор, могут заставить пилота принять решение о взлете или посадке. Все чаще пассажирам приходится переживать момент, когда самолет кружит над аэропортом, ожидая подходящего момента для посадки.

Однако, как указывают эксперты, нет оснований беспокоиться о том, что самолеты могут столкнуться в воздухе. Во избежание подобного сценария существует ряд ограничений, из-за которых пассажирам часто приходится ждать и в самолетах, и в аэропортах.

Самые значительные "воздушные пробки" образовываются в воздушном пространстве стран Центральной Европы. Особое внимание привлекает система авиадиспетчеров из немецкого Карлсруэ, которой приходится справляться с самыми большими "воздушными пробками".

Очень сильно перегружено воздушное пространство между Нидерландами и Бельгией — в нем находится Амстердамский аэропорт, воздушный путь в Бельгию, а также соединения между Европой и Великобританией и между странами Скандинавии и Францией.

"Воздушное пространство стран Центральной Европы в существующей системе уже переполнено до максимума. Ее работоспособность возможно улучшить, но, двигаясь маленькими шажками. Что касается воздушных пространств над кризисными зонами, то самолеты больше через них не летают, а используют другие воздушные коридоры", - пояснил Раутит.

Как подчеркнули эксперты, нередко для полета в какой-либо пункт назначения, например, в Лондон, возможно купить более дешевые билеты, по которым предусмотрена пересадка. Однако при покупке билетов с пересадкой в одном из самых перегруженных аэропортов в странах Центральной или Западной Европы, например, во Франкфурте, существует реальный риск опоздать на второй рейс.

Первый рейс может существенно задержаться, прибывая в крупный аэропорт. Кроме того путь до необходимого гейта, из которого будет вылетать второй рейс, может существенно увеличиться из-за размера аэропорта и количества людей.

Как "воздушные пробки" повлияют на рижский аэропорт?

Учитывая прогнозы о трудностях в европейских аэропортах, редакция TVNET обратилась к представителям аэропорта "Рига", чтобы выяснить, как эти "воздушные транспортные заторы" повлияют на местных путешественников.

Представительница рижского аэропорта Лаура Карните пояснила, что в аэропорту не ожидается проблем в связи с большим наплывом пассажиров.

"В рижском аэропорту большие "пробки" из пассажиров не образовываются, однако риск опоздать на рейс существует, особенно, если туристы поздно прибывают в аэропорт", - отметила Карните.

Она напомнила, что в аэропорт нужно приезжать своевременно, поскольку поток пассажиров летом гораздо интенсивнее, чем в зимний период. Стоит добавить, что число пассажиров в аэропорту "Рига" в прошлом году увеличилось, такая тенденция наблюдается и в этом году — наблюдается прирост в среднем на 6% в месяц.

Аэропорт усовершенствовал свою работу, не вкладывая больших средств, чтобы обеспечить быстрый поток пассажиров.

"На данный момент аэропорт не может позволить себе вкладывать большие средства на улучшение потока пассажиров, поскольку скоро начнется строительство нового терминала. Однако огромных очередей, которые могли бы создать риск опоздания на рейс, в аэропорту нет", - подчеркнула Карните.

Представительница аэропорта напомнила, что пассажирам в аэропорт стоит прибывать по крайней мере за два часа до отлета.

С таким запасом времени можно быть уверенным в том, что рейс не будет пропущен, даже в случае, если у контроля безопасности образовалась очередь.

"Есть часы пик, когда вылетает много рейсов — и в утреннее время суток, и в вечернее. Также возможны отдельные моменты, когда образовывается большая очередь. Происходит это из-за того, что пассажиры с нескольких рейсов одновременно приезжают в аэропорт. Однако, согласно подсчетам, пассажир простоит в очереди у контроля безопасности не дольше пяти минут. Но если человек явился в аэропорт в последний момент, эти пять минут могут стать решающими", - пояснила Карните.

По ее словам, двух часов достаточно, чтобы решить различные проблемы, например, с документами. Между тем, прибыв на рейс в последний момент, возможности что-то решить становятся ничтожными.

"Когда люди покупают билеты в интернете, они чаще всего не читают правила авиакомпаний, однако и в них говорится о своевременном прибытии в аэропорт.

Если вы не приехали в аэропорт за два часа до отлета и опоздали на самолет, компенсация вам не положена. Однако, если же вы все таки прибыли в аэропорт как минимум за два часа до рейса и опоздали на него по вине авиакомпании или аэропорта, вы претендуете на компенсацию.

Важно, чтобы самому пассажиру было удобно, но и с юридической точки зрения, это значимый фактор", - заявила Карните.

Так же, как и в предыдущие годы, этим летом аэропорт "Рига" проведет лотерею, чтобы мотивировать пассажиров приезжать в аэропорт своевременно. Туристам будет предоставлена возможность выиграть различные призы.

Существует еще одно место, где пассажиры рижского аэропорта могут задержаться на длительное время — это помещение для выдачи багажа.

"Если одновременно прилетает несколько рейсов, могут возникнуть ситуации, в которых багаж придется ждать дольше обычного. Стандарты аэропорта предусматривают, что минимальное время доставки багажа из самолета на конвейер составляет 20 минут, а максимальное — 40. На данный момент доставка багажа происходит быстро, однако нельзя исключить возможность того, что могут возникнуть задержки", - отметила представительница аэропорта.

Она напомнила, что пассажирам необходимо ознакомиться с информацией, связанной с багажом. То есть, нужно знать, что разрешено перевозить в ручной клади, а что в сдаваемом багаже.

Многие в свой большой багаж складывают портативные устройства для зарядки (так называемые "пауэрбанки") и другие литиевые батареи. Чтобы помочь пассажирам сориентироваться и понять, что нельзя класть в свой багаж, аэропорт создал интерактивную игру на сайте www.bistamie.lv. Игра предлагает каждому желающему ознакомиться с тем, какие предметы можно брать с собой и, в багаже какого типа их можно везти.

"Это актуальная проблема для аэропорта, поскольку часто люди ошибаются, например, положив power bank в сдаваемый багаж. Тогда сотрудники аэропорта должны задержать багаж, открыть его, найти владельца. Если пассажира найти не удается, опасный предмет нужно вынуть из чемодана и уничтожить.

Если же пассажира все таки удается найти, и, если до отлета остается мало времени, может случиться, что рейс опоздает только потому, что какой-то предмет помещен в неправильную единицу багажа", - указала Карните.

Представительница аэропорта "Рига" добавила, что в момент покупки билетов нужно прочитать правила авиакомпании.