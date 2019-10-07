Пн, 7.10.2019
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СМИ выяснили марку и стоимость одежды Владимира Путина на отдыхе в тайге
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Владимир Путин

ФОТО: Alexei Druzhinin/AP/Scanpix

Перед своим днем рождения президент России Владимир Путин отдохнул в Сибири в одежде российского бренда "Армия России", о чем свидетельствуют фото, опубликованные на сайте Кремля в понедельник, 7 октября, а затем разлетевшиеся по Сети.

Глава России Владимир Путин провел время в Туве, где вместе с министром обороны Сергеем Шойгу насладился красотами тайги.

На некоторых снимках президент с посохом в руках позирует на фоне сибирского ландшафта в куртке Mistral XPS07, стоимость которой на сайте "Армии России" составляет 7600 рублей (примерно 107 евро. - Прим. ред.).

На других кадрах Владимир Владимирович запечатлен в куртке за 7090 рублей (около 100 евро), брюках и жилетке цвета хаки.

В настоящий момент эти вещи отсутствуют в онлайн-магазине, однако аналогичные модели представлены там по цене 3499 рублей (примерно 50 евро) и 6350 рублей (примерно 90 евро), соответственно.

Сергей Шойгу для отдыха на природе выбрал продукцию этой же марки - в частности, серую толстовку с белым логотипом на рукаве за 1890 рублей (около 30 евро) и брюки камуфляжной расцветки за 3290 рублей (примерно 46 евро).

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