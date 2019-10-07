СМИ выяснили марку и стоимость одежды Владимира Путина на отдыхе в тайге

Глава России Владимир Путин провел время в Туве, где вместе с министром обороны Сергеем Шойгу насладился красотами тайги.

На некоторых снимках президент с посохом в руках позирует на фоне сибирского ландшафта в куртке Mistral XPS07, стоимость которой на сайте "Армии России" составляет 7600 рублей (примерно 107 евро. - Прим. ред.).

На других кадрах Владимир Владимирович запечатлен в куртке за 7090 рублей (около 100 евро), брюках и жилетке цвета хаки.

В настоящий момент эти вещи отсутствуют в онлайн-магазине, однако аналогичные модели представлены там по цене 3499 рублей (примерно 50 евро) и 6350 рублей (примерно 90 евро), соответственно.