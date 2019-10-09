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  • "В pole dance не только девушки": в Риге прошел крупнейший фестиваль танца на пилоне

"В pole dance не только девушки": в Риге прошел крупнейший фестиваль танца на пилоне
Фото, видео

Pole Emotion 2019

ФОТО: Gints Bāliņš/TVNET

В субботу, 5 октября, в Studio 69 прошел четвертый крупнейший фестиваль pole dance в Европе – Pole Emotion 2019. На этот раз в финале выступили 90 участников из 16 стран мира.

Pole Dance (в переводе с английского - означает "танец на пилоне") берет свое начало от искусства акробатов и циркачей прошлых лет. Сейчас Pole Dance развивается, как отдельное танцевальное направление и становится все более популярным благодаря красоте, изяществу и необыкновенной зрелищности.

В 2016 году, когда прошел самый первый фестиваль, выступали всего 50 участников из 5 стран. В этом году –  в финале было 90 участников из 16 стран мира: Латвия, Литва, Эстония, Россия, Украина, Беларусь, Дания, Швейцария, Норвегия, Италия, Израиль, Южная Корея, Великобритания, США, Польша и Франция.

Русский TVNET смог пообщаться с обладателем второго места в категории ART-EMOTION: amateur 26-летним танцором Артуром Узаром.

Артур Узарс, Pole Emotion 2019

ФОТО: Gints Bāliņš/TVNET

Молодой человек врач и работает в Скорой помощи. Он выступал на фестивале впервые и получил призовую медаль. Стереотипов Артур не боится, ведь быть танцором на пилоне - это не так просто, и нужна определенная физическая подготовка. 

Как отметила тренер студии Feel Good Pole dance Диана Парамонова соревнования Pole Emotion-2019 очень серьезные - мирового уровня. Все участники в хорошей форме, стараются похудеть и показать себя на сцене. 

Огромное внимание стоит обратить на правила конкурса, ведь у всех состязания разные требования. Где-то ценится техника, где-то трюки, подача номера и т.д. В данном случае оценивается все вместе и даже актерское мастерство. 

Сама начала заниматься случайно, решила себя попробовать в чем-то новом. 

"До сих пор каждый день - для меня открытие", - подчеркивает Диана. 

Занятия на пилоне позволили ей проявить любовь к спорту и стать раскованнее. Она отмечает, что в студии очень хорошо относятся к парням на пилоне. Pole Dance - это такая дисциплина, где можно делать силовые и трюковые вещи.

"Мир танца на пилоне очень открытый и толерантный", - подытожила она. 

Видео: Сюжет о фестивале Pole Emotion 2019

"Началось все с того, что 5 лет назад я открыла первую профессиональную pole dance студию в Риге", - вспоминает руководитель студии Feel Good Pole dance и организатор фестиваля Pole Emotion Яна Винокурова.  

После того, как Яна основала свою студию, она поняла, что в Балтии танцорам негде соревноваться между собой. 

"Я поняла, что в Балтии нет своего открытого чемпионата, на котором бы между собой соревновались девушки из Литвы, Латвии и Эстонии... 

Первый год был очень маленьким - было всего 5 стран. Мы небольшим коллективом провели первое мероприятие, которое вызвало широкий резонанс в мире Pole dance... Теперь у нас уже заявлено 16 стран, и мы стали крупнейшим фестивалем танца на пилоне в Европе...", - рассказывает Яна. 

Яна Винокурова

ФОТО: Gints Bāliņš/TVNET

В мир пилона Яна пришла "как простой студент". Началось все с поиска студии, где преподают pole dance. 

"Все началось с того, что я пришла как простой студент... Я заинтересовалась и стала искать. У нас действовала небольшая и непрофессиональная студия. Тренеры там не было подготовлены... Тогда я открыла студию, подготовила тренеров и вышла на мировой уровень, но сама я уже не занимаюсь", - подчеркивает Яна.

Руководительница студии уверена, что pole dance - это такая дисциплина, что заниматься ей могут все - дети, подростки, девушки, женщины и мужчины. 

"В нашей студии занимается всего 2 парня. В Литве и Эстонии парней гораздо больше, там парни смелее", - поясняет она. 

Конечно, до сих пор стереотип про то, что "pole dance - это стриптиз" сохранился, но процент людей, кто имел такое мнение уменьшился. 

"Сейчас Латвия уже выше среднего по уровню профессионализма. Сейчас у нас есть девушки, которые уже занимают в элитном составе и признаны в мире pole dance. за пять лет мы воспитали танцоров, которые тренируются в элитном дивизионе", - завершает свой рассказ Яна. 

Pole Emotion 2019

ФОТО: Gints Bāliņš/TVNET

Результаты: 

  • GRAND PRIX "BEST ARTISTIC" Яна Каторча (YANA KATORCH) (Россия)
  • GRAND PRIX "BEST EXOTIC" Полина Литвиненко (POLINA LITVINENKO) (Украина)
  • GRAND PRIX "BEST SENSUAL" Летиция Сакьюэлла (LETIZIA SAQUELLA)(Италия)

ART-EMOTION: amateur:

  1. Гиедре Вейтайте (Giedre Veitaite) (Литва)
  2. Артур Узарс (Arturs Uzars) (Латвия)
  3. Фрейя Тралла (Freyja Tralla) (Эстония)

EXOTIC-EMOTION: amateur

  1. Карина Шкирманте (Karina Shkirmante) (Латвия)
  2. Инна Педане (Inna Pedane) (Латвия)
  3. Агне Масевичуте (Agnė Masevičiūtė) (Литва)

ART-EMOTION: semi professional

  1. Ракели Абитбол (Racheli Abitbol) (Израель)
  2. Анастасия Плюс (Anastasia Plus) (Беларусь)
  3. Сара Голдман (Sarah Goldman) (Россия)

EXOTIC-EMOTION: semi professional

  1. Алина Карякина (Alina Karjakina) (Латвия)
  2. Ольга Лукевич (Olga Luckevich) (Украина)
  3. Наталия Казакова (Natalia Kazakova) (Латвия)

ART-EMOTION: professional

  1. Юлия Фил (Julia Pihl) (Дания)
  2. Полина Князева-Черная (Polina Kryazeva-Chernaya) (Россия)
  3. Алена Сейп & Ксения Петрова (Alyona Seip & Ksenia Petrova) (Россия)

EXOTIC-EMOTION: professional

  1. Полина Литвиненко (Polina Litvinenko) (Украина)
  2. Байна Басанова (Baina Basanova) (Россия)
  3. Екатерина Абрамова (Ekaterina Abramova) (Россия)

ART-EMOTION: supreme

  1. Яна Каторча (Yana Katorcha) (Россия)
  2. Полина Литвиненко (Polina Litvinenko) (Украина)
  3. Яна Соло (Yana Solo) (Украина)

EXOTIC-EMOTION: supreme

  1. Илья Мед (Ilia Med) (Россия)
  2. Диана Хартен (Diana Harten) (Эстония)
  3. Анжелика Корелова (Anzhelika Korelova) (Беларусь)

SENSUAL-EMOTION: professional

  1. Анастасия Свиридовская (Anastasia Sviridovskaya) (Украина)
  2. Илона Шарк (Ilona Shark) (Латвия)
  3. Москвинова Екатерина & Александрова Светлана (Moskinova Ekaterina & Aleksandrova Svetlana) (Россия)

SENSUAL-EMOTION: supreme

  1. Чиара Салваде (Chiara Salvade) (Италия)
  2. Летиция Сакьюэлла (Letizia Saquella) (Италия)
  3. Алена Амбер (Alyona Amber) (Латвия)

Галерея: фестиваль Pole Emotion 2019 

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