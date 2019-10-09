"В pole dance не только девушки": в Риге прошел крупнейший фестиваль танца на пилоне

Pole Dance (в переводе с английского - означает "танец на пилоне") берет свое начало от искусства акробатов и циркачей прошлых лет. Сейчас Pole Dance развивается, как отдельное танцевальное направление и становится все более популярным благодаря красоте, изяществу и необыкновенной зрелищности.

В 2016 году, когда прошел самый первый фестиваль, выступали всего 50 участников из 5 стран. В этом году – в финале было 90 участников из 16 стран мира: Латвия, Литва, Эстония, Россия, Украина, Беларусь, Дания, Швейцария, Норвегия, Италия, Израиль, Южная Корея, Великобритания, США, Польша и Франция.

Русский TVNET смог пообщаться с обладателем второго места в категории ART-EMOTION: amateur 26-летним танцором Артуром Узаром.

Артур Узарс, Pole Emotion 2019 ФОТО: Gints Bāliņš/TVNET

Молодой человек врач и работает в Скорой помощи. Он выступал на фестивале впервые и получил призовую медаль. Стереотипов Артур не боится, ведь быть танцором на пилоне - это не так просто, и нужна определенная физическая подготовка.

Как отметила тренер студии Feel Good Pole dance Диана Парамонова соревнования Pole Emotion-2019 очень серьезные - мирового уровня. Все участники в хорошей форме, стараются похудеть и показать себя на сцене.

Огромное внимание стоит обратить на правила конкурса, ведь у всех состязания разные требования. Где-то ценится техника, где-то трюки, подача номера и т.д. В данном случае оценивается все вместе и даже актерское мастерство.

Сама начала заниматься случайно, решила себя попробовать в чем-то новом.

"До сих пор каждый день - для меня открытие", - подчеркивает Диана.

Занятия на пилоне позволили ей проявить любовь к спорту и стать раскованнее. Она отмечает, что в студии очень хорошо относятся к парням на пилоне. Pole Dance - это такая дисциплина, где можно делать силовые и трюковые вещи.

"Мир танца на пилоне очень открытый и толерантный", - подытожила она.

Видео: Сюжет о фестивале Pole Emotion 2019

"Началось все с того, что 5 лет назад я открыла первую профессиональную pole dance студию в Риге", - вспоминает руководитель студии Feel Good Pole dance и организатор фестиваля Pole Emotion Яна Винокурова.

После того, как Яна основала свою студию, она поняла, что в Балтии танцорам негде соревноваться между собой.

"Я поняла, что в Балтии нет своего открытого чемпионата, на котором бы между собой соревновались девушки из Литвы, Латвии и Эстонии...

Первый год был очень маленьким - было всего 5 стран. Мы небольшим коллективом провели первое мероприятие, которое вызвало широкий резонанс в мире Pole dance... Теперь у нас уже заявлено 16 стран, и мы стали крупнейшим фестивалем танца на пилоне в Европе...", - рассказывает Яна.

Яна Винокурова ФОТО: Gints Bāliņš/TVNET

В мир пилона Яна пришла "как простой студент". Началось все с поиска студии, где преподают pole dance.