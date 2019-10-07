Пн, 7.10.2019
Я не признаю вину и считаю свое уголовное дело банальной местью обиженных силовиков. В том тексте я возложила на них самих ответственность за архангельский взрыв. Я написала о том, что репрессивное государство дождалось ответной реакции. Что жестокая правоохранительная политика ожесточает граждан. Светлана Прокопьева, российская журналистка, обвиненная в "оправдании терроризма"

В Латвии зафиксированы первые случаи заболевания гриппом

Иллюстративное фото.

ФОТО: Pixabay

В начале октября Центр профилактики и контроля заболеваний зарегистрировал первые в этом году случаи заболевания гриппом, рассказала представитель учреждения Илзе Арая. 

По нескольким случаям заболеваний в детских дошкольных учреждениях и первых классов школ были проведены исследования, которые показали наличие разных возбудителей инфекций, в том числе вирусов гриппа типа В. 

Пока что заболеваемость очень низкая - только в одну из 64 практик семейных врачей, участвующих в мониторинге гриппа,  обратился пациент с симптомами, напоминающими грипп. 

Арая сообщила, что в этом сезоне в Латвии доступны четыре вида вакцины от гриппа - против двух вирусов типа А и двух вирусов типа В. Она выразила надежду, что в этом сезоне будут циркулировать уже известные типы гриппа. 

Она напомнила, что

государство оплачивает вакцины от гриппа детям в возрасте от 6 до 23 месяцев и беременным женщинам. 

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