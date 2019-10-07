В Латвии зафиксированы первые случаи заболевания гриппом

По нескольким случаям заболеваний в детских дошкольных учреждениях и первых классов школ были проведены исследования, которые показали наличие разных возбудителей инфекций, в том числе вирусов гриппа типа В.

Пока что заболеваемость очень низкая - только в одну из 64 практик семейных врачей, участвующих в мониторинге гриппа, обратился пациент с симптомами, напоминающими грипп.

Арая сообщила, что в этом сезоне в Латвии доступны четыре вида вакцины от гриппа - против двух вирусов типа А и двух вирусов типа В. Она выразила надежду, что в этом сезоне будут циркулировать уже известные типы гриппа.