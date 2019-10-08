В Риге представят спектакль "И рай открылся для любви!" в честь юбилея М.Ю. Лермонтова

"И рай открылся для любви!" – это мистическая история любви падшего ангела Демона к земной девушке. Это гимн всем творцам. И сам Лермонтов, и его Демон - из их числа, - рассказывает режиссер спектакля и исполнитель главной роли Рустем Галич. - Спектакль решен в жанре, о котором мечтал когда-то русский художник Михаил Врубель, создавший множество картин и набросков к портрету Демона. Здесь сочетается поэтическое слово, драма, вокал, музыка. Все эти компоненты органично вплетены в историю, которую я рассказываю со сцены".

Театр поэзии и музыки Рустема Галича с 2009 года создал более 50 оригинальных сценических версий по поэме Лермонтова "Демон", которые объединились в масштабный международный арт-проект. Спектакли с успехом идут по всему миру, и ни один не повторяет другой. Какие-то спектакли были камерными с небольшим количеством исполнителей, какие-то отличались масштабностью с участием симфонического оркестра, органа, хора, балета, фольклорного ансамбля танца и сразу нескольких творческих коллективов. В некоторых городах спектакли были показан несколько раз. Так, в Риге он пережил 5 постановок на разных площадках. И сейчас возвращается с новым прочтением и великолепным составом участников.

В спектакле "И рай открылся для любви!" собран интернациональный состав артистов и музыкантов:

- Рустем Галич, звезда русского Нью-Йорка, актер, режиссер, ведущий теле-радио программ и шоу, выпускник и преподаватель Щепкинского училища в Москве, несколько сезонов участвовал в постановках Метрополитен-опера операавтор и исполнитель множества музыкально-поэтических спектаклей и концертов по Пушкину, Лермонтову, Бунину, Пастернаку, Есенину, Маяковскому, основатель "Театра поэзии и музыки Рустема Галича" в Нью-Йорке, исполнитель роли Демона.

- Юлия Почкалова, выпускница Астраханской консерватории, оперная дива, солистка Волгоградского государственного театра "Царицынская опера", обладательница уникального голоса, лауреат международных и всероссийских вокальных конкурсов.

- Дайнис Медяник, скрипач, родом из Латвии, выпускник Ганноверской консерватории, лауреат международного конкурса скрипачей “Premio Paganini” в Генуе (Италия), с 2017

году выступает как солист и концертмейстер в самых престижных концертных залах мира.

- Марис Зиемелис, виолончелист, выпускник Латвийской музыкальной академии, участник группы Тутти в Simfinetts Riga, Северного симфонического оркестра, Лиепайского симфонического оркестра.

- Станислав Соловьев, виртуозный пианист-солист и концертмейстер, яркий представитель петербургской фортепианной школы, выпускник Санкт-Петербургской консерватории, с большим успехом выступает с сольными концертами в Латвии, России, странах Европы, с 2012 года является одним из самых молодых педагогов Санкт-Петербургской Государственной консерватории. Дискография музыканта включает сольный диск из произведений Бетховена, Скрябина, Листа, Прокофьева.

- Ингуна Гринберга, органистка, достигшая необыкновенных высот мастерства игры на органе, используя в своей игре различные стили от классического и романтического до джазового и современного, Органистка Торнякалнской церкви.

- Рижский православный каменный хор «Благовест», основатель и художественный руководитель – магистр музыки и регент в Свято-Троицком Задвинском храме Риги, дирижер Александр Брандавс. Хор основан в 1990 году, много концертирует по России и Западной Европе, является лауреатом и дипломантом признанных международных хоровых конкурсов и фестивалей.

Организатор мероприятия – центр международных талантов под руководством Галины Полторак. Билеты можно приобрести в сети Bilešu serviss.