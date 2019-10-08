В Латвии покажут спектакль "Его донжуанский список" с Андреем Чадовым в главной роли

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В центре сюжета пьесы "Его донжуанский список" — преуспевающая молодая пара Олег и Наташа (герои Андрея Чадова и Дарьи Егоровой), собирающиеся пожениться. Волей обстоятельств они вынуждены предложить случайному встречному (герою Андрея Наумова) стать свидетелем на их свадьбе. Чтобы скоротать время и немного поразвлечься, молодая пара просит странного незнакомца рассказать о своей личной жизни.

Каждая его история об отношениях с женщинами открывает будущим молодожёнам целый мир новых чувств, эмоций и ощущений. Но результат откровенной беседы окажется довольно непредсказуемым для всех ее участников. Этой встрече суждено решительно изменить судьбу каждого из героев. Интеллект, проницательность и способность к глубокому чувству необычного собеседника восторжествуют над рационализмом и сухой практичностью жениха и невесты.

"На мой взгляд, эта пьеса очень актуальна и современна. И в ней есть некий посыл, глубокие мысли относительно всего нашего бытия. Она отзывается в моей душе", — поделился своими эмоциями актёр Андрей Чадов.

Актерский состав, представляющий спектакль в Латвии, уже является достаточным поводом, чтобы увидеть «Его донжуанский список»: заслуженный артист России Александр Наумов сегодня — один из наиболее востребованных актёров кино.

В год на экраны выходит до 15 фильмов и сериалов с его участием. Зрители особенно хорошо знают его по ролям в проектах "24 часа", "Брат-2", "Граница. Таежный роман" и "Маросейка, 12". Среди фильмов последних лет стоит отметить "Московскую борзую", "Аргентину", "Вышибалу" и "Отель Элеон".

Восходящая звезда российского театра и кино Дарья Егорова дебютировала на телевидении в 2007 году в детективном сериале "Закон и порядок: Преступный умысел". В 2011 году окончила театральный институт им. Б. Щукина. Первые значительные роли сыграла в фильме Антона Азарова "Даша", мини-сериале "Анютино счастье", в сериале "Тайны института благородных девиц", в сериале "Пока станица спит". Критиками работы Егоровой были приняты чрезвычайно положительно. Главные роли актриса исполнила также в мелодрамах "Счастье из осколков" (Жанна), "Люблю тебя любую" (Лариса), "Седьмой гость" (Валя). Анна Егорова также является победительницей Международного российского конкурса по вокалу "Таланты Московия".

И, конечно, популярный актер Андрей Чадов (как и его младший брат Алексей Чадов) прекрасно известен любителям российского кино. Чадов исполнил роли в проектах "Живой" "Тихая застава", и "Русское" Александра Велединского. За работу в этой ленте Андрей Чадов получил приз фестиваля "Московская премьера" в номинации "Лучший актер конкурсного фильма". За свою актерскую игру Чадов неоднократно отмечался различными премиями: был номинантом в категории "лучшая мужская роль" премии "Ника", обладает премией MTV и множеством других наград. Одна из самых ярких картин с участием Андрея Чадова – сериал "Провокатор". Сегодня Чадов также радует поклонников новыми работами. Его перевоплощения можно наблюдать в мелодраме "Мелодия любви" и комедии "Доминика".

В спектакле "Его донжуанский список" успешно сочетаются драматические, мелодраматические и комедийные мотивы. Зрители не только получат удовольствие от прекрасной игры яркого актерского трио, но и увидят множество сюжетных поворотов, которые не дадут "расслабиться". Гости спектакля все время будут находиться в состоянии волнительного ожидания, а финал спектакля обязательно удивит всех.

Современная музыка, яркие декорации и видео проекция дополнят картину зрительских ощущений и подарят чувство настоящего праздника.

Билеты можно приобрести в кассах Bilešu serviss.