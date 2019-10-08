Следователи раскрыли точную причину смерти Дмитрия Марьянова

Завершено расследование уголовного дела в отношении руководства реабилитационного центра, где перед смертью находился российский актер Дмитрий Марьянов. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на сайт Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.
Примечательно, что перед смертью артист высказывал жалобы о своем самочувствии, но глава центра игнорировала его просьбы.
"Обвиняемая воспрепятствовала направлению актера для оказания медицинской помощи и доставлению его в больницу. Она запретила вызывать скорую помощь, намереваясь продолжить социальную адаптацию актера в стенах своего центра", - пишет Lenta.ru.
Медиков Марьянову вызвал другой пациент центра.
"Причиной смерти Марьянова явился сквозной разрыв задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери", - цитирует издание заключение.
Сообщается о нарушениях в лечебнице. Известно, что актеру внутримышечно вводили галоперидол и феназепам, "приобретенные у неизвестных производителей и с неустановленными сроками годности".
Сейчас материалы дела переданы в прокуратуру.
Директор центра обвиняется по пункту "в" части 2 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека") и статье 125 УК РФ ("Оставление в опасности").
Напомним, российский актер Дмитрий Марьянов умер в 2017 году 15 октября на 48-м году жизни в Подмосковье. Актер театра и кино работал в театре "Ленком", сотрудничал с "Квартетом И".
Российскому телезрителю он известен по фильмам и сериалам "Графиня де Монсоро", "День радио", "Выше радуги", "Дорогая Елена Сергеевна", "Сатисфакция" и многим другим.