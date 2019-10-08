Следователи раскрыли точную причину смерти Дмитрия Марьянова

Примечательно, что перед смертью артист высказывал жалобы о своем самочувствии, но глава центра игнорировала его просьбы.

"Обвиняемая воспрепятствовала направлению актера для оказания медицинской помощи и доставлению его в больницу. Она запретила вызывать скорую помощь, намереваясь продолжить социальную адаптацию актера в стенах своего центра", - пишет Lenta.ru.

Медиков Марьянову вызвал другой пациент центра.

"Причиной смерти Марьянова явился сквозной разрыв задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери", - цитирует издание заключение.

Сообщается о нарушениях в лечебнице. Известно, что актеру внутримышечно вводили галоперидол и феназепам, "приобретенные у неизвестных производителей и с неустановленными сроками годности".

Сейчас материалы дела переданы в прокуратуру.

Директор центра обвиняется по пункту "в" части 2 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека") и статье 125 УК РФ ("Оставление в опасности").

Напомним, российский актер Дмитрий Марьянов умер в 2017 году 15 октября на 48-м году жизни в Подмосковье. Актер театра и кино работал в театре "Ленком", сотрудничал с "Квартетом И".