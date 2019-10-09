Видео: Выиграй два билета на юбилейный концерт Дианы Арбениной и группы "Ночные Снайперы"

22 ноября в "Арена Рига" в рамках юбилейного мирового турне Диана Арбенина и группа "Ночные Снайперы" представит программу, равной которой Прибалтика еще не видела. Русский TVNET предоставляет уникальную возможность - выиграть два билета на концерт!
Многие считают группу "Ночные снайперы" совсем молодой – на фоне, например, коллег по цеху "Аквариума", "ДДТ", "Алисы", однако, факт: команде в прошлом году исполнилось уже 25 лет. И конечно, такое событие Диана Арбенина решила отметить турне, география которого – это обе стороны Атлантического океана.
В Риге группа представит такую же программу, какая была, например, в московском "Олимпийском". Впрочем, были переполнены и другие концертные площадки как, например, Ледовый дворец Петербурга, после которого были яркие концерты в экзотичных Австралии и Новой Зеландии.
Диана Арбенина с группой "Ночные Снайперы" постоянно экспериментирует - со звуком, текстом, светом. Она написала более двух сотен песен - и не останавливается на достигнутом, двигаясь только вперед.
Например, Диана Арбенина пишет саундтреки к фильмам, делает аранжировки своих хитов с симфоническим оркестром, записывает дуэты с российскими звездами - Григорием Лепсом, Бастой, Тамарой Гвердцители.
В текстах песен она всегда честна с собой и окружающими, ставит высокую планку - и берет ее. Зритель это чувствует и, конечно, видит, как работает исполнительница – яркий калейдоскоп эмоций, сложная музыка, необычные слова песен.
Это все делает концерты Дианы Арбениной оригинальными на фоне
Группа "Ночные снайперы" появилась в 1993 году, но стала знаменитой только в 2000-х. Долгие годы в группе было два лидера - Диана Арбенина и Светлана Сурганова, однако потом они пошли каждая своим путем. "Ночные снайперы" постоянный участник крупнейших российских рок-фестивалей как "Нашествие", "Максидром", "Крылья", "Рок над Волгой". Наибольшую известность получили такие песни группу "31 весна", "Рубеж", "Столица", "Асфальт", "Актриса".
В 2000-м "Ночные Снайперы" выезжают с первыми настоящими гастролями в США и Германию, записывают электрический альбом "Рубеж", и благодаря попаданию песни "31 весна" с этого альбома в ротацию на "Нашем Радио", осенью 2000 года приобретают всероссийскую известность. В декабре 2000 года группа подписывает контракт на издание альбома с компанией Real Records. В 2001-м после релиза аудио и видеоверсии альбома "Рубеж" группа успешно гастролирует по России и странам СНГ, участвует во многих фестивалях, регулярно появляется в эфире общероссийских телеканалов и крупнейших радиостанций.
В 2002 году в Киеве состоялась запись очередного альбома "Цунами". И среди наиболее заметных выступлений того года — две поездки в Израиль и два больших акустических концерта в МХАТ и ДК Ленсовета, приуроченных к выпуску переиздания двойного акустического альбома "Капля дегтя/В бочке меда".
А потом уже выездам за границу, выступлениям на самых престижных мировых мероприятиях (как например, Олимпиада в Сочи) не было числа. 5 февраля 2016-го вышел девятый альбом группы "Выживут только влюблённые". По словам Дианы Арбениной: "С этой пластинки стартовала, я думаю, какая-то новая история, потому что альбом очень непохожий на все другие у "Снайперов"". Альбом номинировался на "Реальную премию MusicBox" как "Диск года". 4-го ноября 2018 года группа выступила в Олимпийском с программой "Первая четверть" – так отметила 25-летие. А 8 июля уже этого года, в день рождения Дианы Арбениной, вышел десятый студийный альбом группы "Невыносимая легкость бытия".
Но не только музыка есть в жизни лидера «Ночных снайперов» у Дианы Арбениной двойняшки - Артем и Марта, которым уже по десять лет. Солистка «Ночных снайперов» в своих детях души не чает, постоянно повторяя, что их появление полностью изменило ее жизнь. В 2018 году за столь трепетное отношение к сыну и дочке рок-звезде даже вручили титул Mama Award (ежегодная российская премия, которую присуждают женщинам, успешно совмещающим карьеру и воспитание детей. И уже не первый год Диана Арбенина думает о третьем ребенке, причем хочет его усыновить.
Диана Арбенина рассказывает, что дети загорелись этой идеей даже больше, чем она сама. Диана Арбенина как-то рассказала СМИ: "Мы недавно зашли в "Детский мир" за игрушками. Там стоял волонтер с корзинкой. Он попросил купить что-то ребенку из малоимущей семьи. Мы с детьми выбрали комбинезон и положили в корзину. Я Марте и Теме говорю: "Вот видите, не всем повезло, как вам. Вы пришли за игрушками, а кому-то даже носить нечего. Многим детям не везет, может быть, мы спасем кого-нибудь?". И, судя по всему, дети поняли свою маму.
И еще. Диана Арбенина является послом благотворительного фонда спасения тяжелобольных детей "Линия жизни", и каждый ее концерт сопровождается благотворительной акцией в помощь нуждающимся. Также она представляет Всемирный фонд дикой природы (WWF) и участвует в самых важных экологических проектах, столь необходимых и людям.
Билеты на концерт Дианы Арбениной и группы "Ночные Снайперы", который состоится 22 ноября в "Арена Рига", можно приобрести на сайте: www.aula.lv