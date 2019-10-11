Пт, 11.10.2019
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Певец Денис Мельник из Латвии выпустил клип с экс-солисткой Reflex
На премьере в Москве были Дмитрий Маликов, Надежда Грановская и другие

Денис Мельник и Евгения Малахова

ФОТО: Пресс-фото

Латвийский певец и композитор Денис Мельник представил новое видео на песню "Давай поговорим". Автором музыки стал сам певец, текст написан Еленой Тоновой. Режиссером клипа стала знаменитый российский продюсер Елена Кипер. 

В архиве Елены Кипер, возглавляющей в данный момент компанию "Еlena Кiper publishing & production" работа с такими звездами российской и украинской сцены, как t.A.T.u, Дмитрий Маликов, Надежда Грановская, Лолита, Анна Седокова, Loboda и другие.

Роль главной героини истории исполнила звезда российского кинематографа, бывшая солистка российской группы Reflex Евгения Малахова, известная по фильмам "А зори здесь тихие...", "Зелёная карета" и другие. 

Денис Мельник и Евгения Малахова

ФОТО: Пресс-фото

Съемки клипа проходили в Сочи, в течении трех съемочных дней.

Презентация клипа состоялась в Московском клубе DURAN, при участии таких артистов как Дмитрий Маликов, Надежда Грановская, Олег Шаурманов и Лика Рулла.

"Эта песня – история, в которой каждый может найти себя. Всю жизнь мы в поиске своего: ищем, находим и нередко теряем. Кто-то перешагивает и идет налегке дальше. Кто-то находит в себе силы быть честным и принять решение, каким бы трудным оно не было. Эта история для тех, кто не носит масок и не прячет эмоции за холодной светской улыбкой. Для кого существуют непреходящие ценности. Кто не боится говорить о своих чувствах и переживаниях, кто умеет слушать и слышать. Для тех, кто умеет любить", - сказал исполнитель в разговоре с редакцией TVNET.

Денис Мельник  - рижский музыкант и исполнитель. Работает не только в жанре популярной музыки, но и входит метал-коллективов Trendkill method и Māra. Принимал участие в шоу Х Faktor в Украине. 

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