Певец Денис Мельник из Латвии выпустил клип с экс-солисткой Reflex

"Эта песня – история, в которой каждый может найти себя. Всю жизнь мы в поиске своего: ищем, находим и нередко теряем. Кто-то перешагивает и идет налегке дальше. Кто-то находит в себе силы быть честным и принять решение, каким бы трудным оно не было. Эта история для тех, кто не носит масок и не прячет эмоции за холодной светской улыбкой. Для кого существуют непреходящие ценности. Кто не боится говорить о своих чувствах и переживаниях, кто умеет слушать и слышать. Для тех, кто умеет любить", - сказал исполнитель в разговоре с редакцией TVNET.