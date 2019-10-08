L’One лишился имени и песен. Суд отклонил иск рэпера к Тимати

L'One требовал вернуть сценический псевдоним и песни после ухода с лейбла. Согласно словам адвоката музыканта, речь идёт о 157 треках. Представители истца заявили, что все, что производилось для музыканта, делалось за его счет.

"Все, что создавалось за эти семь лет — клипы, фонограммы, тексты песен — все это агент обязан вернуть истцу. Деньги выделялись Black Star из средств, полученных Леваном Горозией в результате его творчества", — приводит "Дождь" слова адвоката.

L'One ушёл из Black Star в марте 2019 года. В суд с иском он обратился в июле. Как говорит сам музыкант, лейбл хотел отнять у него сценическое имя и песни, которые он написал. В конце августа Горозия отправил второй иск к лейблу — о взыскании денежных средств.