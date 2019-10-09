Уровень безработицы в Латвии в конце сентября уменьшился

Самый низкий уровень зарегистрированной безработицы в конце сентября был в Рижском регионе - 3,9%, что на 0,2 процентного пункта меньше, чем месяцем ранее. Самый высокий уровень безработицы сохранился в Латгале - 13,3%, что на 0,3 процентного пункта меньше, чем месяц назад.