Уровень безработицы в Латвии в конце сентября уменьшился

В конце сентября этого года уровень зарегистрированной безработицы в Латвии составил 5,7% экономически активного населения, что на 0,2 процентного пункта меньше, чем месяцем ранее, сообщили агентству LETA в Государственном агентстве занятости (ГАЗ).
В конце сентября в ГАЗ было зарегистрировано 52 595 безработных, что на 1795 людей меньше, чем месяцем ранее (54 390 безработных).
Самый низкий уровень зарегистрированной безработицы в конце сентября был в Рижском регионе - 3,9%, что на 0,2 процентного пункта меньше, чем месяцем ранее. Самый высокий уровень безработицы сохранился в Латгале - 13,3%, что на 0,3 процентного пункта меньше, чем месяц назад.
На 0,2 процентного пункта уровень зарегистрированной безработицы в сентябре снизился в Земгале, Видземе и Курземе. В Земгале уровень зарегистрированной безработицы составил 5,3% экономически активного населения, в Видземе - 5,4%, а в Курземе - 6,1%.
В столице уровень зарегистрированной безработицы в конце сентября составил 3,7%, что на 0,2 процентного пункта меньше, чем месяцем ранее.
В конце августа безработица в Латвии составляла 5,9% экономически активного населения.