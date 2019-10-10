Профессор Данилан о том, у кого есть шансы победить рак

"Многие думают, что помочь невозможно, и поэтому "тянут резину". Наука же стремительно движется вперед - технологии и лекарства усовершенствуются с каждым годом. На начальной стадии онкологического заболевания помочь относительно несложно - возможности очень большие", - говорит профессор кафедры внутренних болезней Рижского университета им. Страдыня. Он слышал от людей: "Не пойду к врачу. А если он найдет опухоль?".

Это самое глупое, говорит доктор. За помощью к медикам надо обращаться сразу, и если опухоль диагностирована, лечение должно быть начато незамедлительно.

Профессор подчеркивает, что для онкологических пациентов важно сохранять позитивный настрой, бодрость духа и не поддаваться искушению лечь на больничную койку и жаловаться, а продолжать работать или находить занятие, говоря себе: "У меня нет времени болеть".

"Только вперед! - призывает Данилан. - Позитивные эмоции лечат, а депрессивное настроение вредит нервной системе и ослабляет иммунитет.

Врач подчеркивает, что один из самых популярных мифов об онкологии связан с образом жизни. Когда-то считалось, что следует избегать физических нагрузок, много спать, то есть все время отдыхать. "Если у вас опухоль, идите в спортзал и потейте как следует! Это помогает! И чепуха, что вы не можете быть активными физически. Врач-физиотерапевт расскажет вам, как правильно двигаться".

Если у вас онкологическое заболевание, не следует употреблять алкоголь, так как он ускоряет развитие рака и снижает терапевтический эффект.

"Есть люди, которые "пропили" свою поджелудочную железу и продолжают пить, даже когда у них констатирована опухоль".

Второй фактор риска, который способствует развитию рака и усложняет лечение, - это курение.

Анатолий Данилан отмечает, что не существует суперпродукта, который мог бы помочь предотвратить или, наоборот, способствовать появлению опухоли. Он подчеркивает, что необходимо здоровое питание, что означает - сбалансированное, когда можно есть фактически все, что хочется.

"Яйца, рыба, мясо, молоко - все можно есть. Проблемы будут, если вы голодаете, едите однообразные блюда или исключаете из рациона некоторые продукты".

Однако здорового или даже хорошо проработанного меню недостаточно - нужно двигаться! Только это может спасти и восстановить здоровье!