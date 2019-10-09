В Эстонии Swedbank прекращает все сделки с наличными в иностранной валюте

В последние годы количество сделок с наличными в иностранной валюте в представительствах значительно снизилось. За изменениями поведения клиентов, прежде всего, стоит расширение еврозоны и увеличение использования банковских карт за рубежом, сообщил банк.

Изменение касается сделок с наличными в иностранной валюте, производимых в представительствах банка – обмен валюты, выплаты со счета или взносы на счет в иностранной валюте.