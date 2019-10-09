Ср, 9.10.2019
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В Эстонии Swedbank прекращает все сделки с наличными в иностранной валюте

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Фото Swedbank

ФОТО: Фото Swedbank

В Эстонии Swedbank сообщил, что 9 декабря прекращает осуществлять сделки с наличными в иностранной валюте, поэтому с этого дня в представительствах банка можно будет оперировать только евро (наличными). Причиной называется снизившийся спрос, пишет Rus.Postimees.

В последние годы количество сделок с наличными в иностранной валюте в представительствах значительно снизилось. За изменениями поведения клиентов, прежде всего, стоит расширение еврозоны и увеличение использования банковских карт за рубежом, сообщил банк.

Изменение касается сделок с наличными в иностранной валюте, производимых в представительствах банка – обмен валюты, выплаты со счета или взносы на счет в иностранной валюте.

Осуществление переводов в иностранной валюте в представительствах и конвертации валюты, а также сделки и переводы в валюте, осуществленные в интернет- и мобильном банке продолжатся в обычном порядке.

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