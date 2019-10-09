Визит Зеленского в Латвию: что президент Украины будет обсуждать с Левитсом?

Левитс отметил, что намерен обсудить с президентом Украины двусторонние отношения между Латвией и Украиной, которые положительно развиваются как в области торговли, так и политического сотрудничества.

"Я буду рад обсудить с президентом Украины его видение внутренней и внешней политики, то, какие реформы он намерен проводить. Мы сможем более подробно проинформировать друг друга о нашей позиции по различным вопросам", - добавил Левитс.

Он отметил, что в экономической сфере Латвию и Украину объединяет "Инициатива трех морей" - Балтийского, Черного и Адриатического, в рамках которой страны совместно развивают инфраструктурные проекты для стимулирования экономики этих регионов Европы.

"На Генеральной ассамблее ООН я упомянул, что Латвия не принимает посягательств на территориальную целостность Украины, и призвал другие страны поддержать эту позицию. На международном уровне должна проводиться политика непризнания аннексии на долгосрочной основе. Мы, латыши, прекрасно понимаем, что это означает, потому что в нашем случае такая политика длилась 50 лет, прежде чем страны Балтии восстановили свою независимость. На данный момент это важно и для Украины," - подчеркнул президент.