Визит Зеленского в Латвию: что президент Украины будет обсуждать с Левитсом?

Во время ожидаемого на следующей неделе визита президента Украины Владимира Зеленского в Латвию президент Эгил Левитс планирует обсудить с коллегой вопросы внутренней и внешней политики Украины. Об этом Левитс сообщил журналистам в среду.
Планируется, что Зеленский посетит Латвию 16 октября.
Левитс отметил, что намерен обсудить с президентом Украины двусторонние отношения между Латвией и Украиной, которые положительно развиваются как в области торговли, так и политического сотрудничества.
"Я буду рад обсудить с президентом Украины его видение внутренней и внешней политики, то, какие реформы он намерен проводить. Мы сможем более подробно проинформировать друг друга о нашей позиции по различным вопросам", - добавил Левитс.
Он отметил, что в экономической сфере Латвию и Украину объединяет "Инициатива трех морей" - Балтийского, Черного и Адриатического, в рамках которой страны совместно развивают инфраструктурные проекты для стимулирования экономики этих регионов Европы.
Премьер-министр Кришьянис Кариньш также подчеркнул, что Украина является хорошим и близким союзником Латвии. Премьер-министр надеется обсудить с Зеленским дальнейшее укрепление отношений и сотрудничество в будущем.
Левитс добавил, что Латвия последовательно защищает территориальную целостность Украины.
"На Генеральной ассамблее ООН я упомянул, что Латвия не принимает посягательств на территориальную целостность Украины, и призвал другие страны поддержать эту позицию. На международном уровне должна проводиться политика непризнания аннексии на долгосрочной основе. Мы, латыши, прекрасно понимаем, что это означает, потому что в нашем случае такая политика длилась 50 лет, прежде чем страны Балтии восстановили свою независимость. На данный момент это важно и для Украины," - подчеркнул президент.