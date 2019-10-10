Патриотично и поэтично: Латвия выбрала названия для планеты и звезды

Международный астрономический союз в этом году празднует свое столетие и в честь этого дает возможность каждой стране-участнику выбрать названия для одной экзопланеты и звезды, вокруг которой она вращается.

Латвии нужно было решить в течение лета, как назвать звезду HD 118203 и планету, которая вращается вокруг нее. В течение двух месяцев LAB принимало предложения названий, а с 6 сентября по 7 октября можно было проголосовать за полюбившееся название. В итоге победили Стабурагс и Лиесма.

Как указали в LAB, эти названия были вдохновлены поэмой Фридриха Малбергиса Staburags un Liesma.

Второе место заняло предложение назвать экзопланету Лаймой, а звезду - Аустрой. Третьим в списке оказались названия Мара для экзопланеты и Лайма для звезды. В целом было получено 2040 голосов.

Согласно правилам Международного астрономического союза, государства должны оповестить организацию о своем выборе не позднее начала ноября. Страны должны сообщить о трех комплектах названий, которые получили боьше всего голосов. Экзопланета и звезда будут названы теми именами, которые получили больше всего голосов, однако, если, например, будет выявлено, что названия совпадают с предложением другой страны, может быть утверждено следующее предложение.

Подтверждение об официальном статусе названий Международный астрономический союз планирует выдать в конце декабря.

Звезду HD 118203 в небе Латвии можно наблюдать круглый год, однако для этого необходимо ясное небо и бинокль или небольшой телескоп. Звезда находится в созвездии Большой медведицы.

В свою очередь планета около звезды была открыта в 2006 году группой астрономлв под руководством Роналду да Силва.