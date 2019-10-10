Чт, 10.10.2019
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  • "Ты самый лживый и пустой человек": Тимати жестоко обратился к L`One после победы в суде

"Ты самый лживый и пустой человек": Тимати жестоко обратился к L`One после победы в суде

Тимати и Леван Горозия

ФОТО: https://www.instagram.com/timatiofficial/

9 октября в СМИ появилось сообщение, что лейбл Black Star выиграл суд у исполнителя L'One (наст. имя - Леван Горозия). Теперь он не может использовать сценическое имя и исполнять свой старый репертуар. Впервые по этому поводу решил высказаться Тимати (наст. имя - Тимур Юнусов).

Владелец лейбла Black Star отметил, что ему тяжело говорить о личном, тем более после того, как близкий человек вызывает тебя суд. Тимати подчеркнул, что суд был открытым, на нем присутствовала пресса, известен результат и все подробности. 

После чего артист перешел на личное и напомним Левану о начале карьеры на лейбле. 

(орфография и пунктуация сохранены)

"Теперь о личном... 7 лет с нуля, (я хотел бы про-акцентировать этот момент! Именно с нуля, потому что проект "Марс" развалился, гастрольной деятельности не было и в целом, даже кушать было не на что) до большого успеха, ни одной претензии, только - улыбки, дружеский тон, братское отношения и готовность в огонь и воду за общие интересы.

Тимати заметил, что в один день Горозия включил совсем другой план и обесценил все, что делал лейбл для артиста. 

(орфография и пунктуация сохранены)

"Я молчал пока ты бегал по всем телеканалам и журналистам, пытаясь строить из себя "Оби Вана Кеноби" борца за справедливость с нами узурпаторами, хотя сам подписывая контракт знал про все его условия и взял сутки на его изучение, не внеся ни одного комментария!

Теперь слушай - ты самый лживый и пустой человек, которого я знаю. Живи теперь в своем выдуманном мире, и пусть твоя совесть сама говорит с тобой.

Он указал, что Горозия перевирал факты, что привирал факты и притворялся несчастным. Люди, к которым он шел за поддержкой со временем отошли от него. 

(орфография и пунктуация сохранены)

"Я размышляю в плоскости потраченных на тебя лет, которые мне ни одна сумма уже не вернёт. Для меня это вопрос принципа. Мы в ряд ли поймём друг друга. Живи своей жизнью и не лезь в мою. Для меня эта страница перевёрнута. Удачи тебе и с днём Рождения!", - подытожил Тимати. 

Ранее L’One лишился имени и песен. Суд отклонил иск рэпера к Тимати

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