"Ты самый лживый и пустой человек": Тимати жестоко обратился к L`One после победы в суде

Владелец лейбла Black Star отметил, что ему тяжело говорить о личном, тем более после того, как близкий человек вызывает тебя суд. Тимати подчеркнул, что суд был открытым, на нем присутствовала пресса, известен результат и все подробности.

После чего артист перешел на личное и напомним Левану о начале карьеры на лейбле.

(орфография и пунктуация сохранены)

"Теперь о личном... 7 лет с нуля, (я хотел бы про-акцентировать этот момент! Именно с нуля, потому что проект "Марс" развалился, гастрольной деятельности не было и в целом, даже кушать было не на что) до большого успеха, ни одной претензии, только - улыбки, дружеский тон, братское отношения и готовность в огонь и воду за общие интересы.

Тимати заметил, что в один день Горозия включил совсем другой план и обесценил все, что делал лейбл для артиста.

(орфография и пунктуация сохранены)

"Я молчал пока ты бегал по всем телеканалам и журналистам, пытаясь строить из себя "Оби Вана Кеноби" борца за справедливость с нами узурпаторами, хотя сам подписывая контракт знал про все его условия и взял сутки на его изучение, не внеся ни одного комментария!

Теперь слушай - ты самый лживый и пустой человек, которого я знаю. Живи теперь в своем выдуманном мире, и пусть твоя совесть сама говорит с тобой.

Он указал, что Горозия перевирал факты, что привирал факты и притворялся несчастным. Люди, к которым он шел за поддержкой со временем отошли от него.

(орфография и пунктуация сохранены)