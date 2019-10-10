"Русский YouTube - это была желеобразная и непонятная амеба": Стас Давыдов о "This is Хорошо" и не только
TVNET представляет новое шоу "В чем фишка?". В нем мы рассказываем о людях из мира шоу-бизнеса. Героями нашей программы станут не только звезды, но и те, кто часто остается за кадром.
Первым гостем нашей программы стал латвийский видеоблогер Стас Давыдов.
Он рассказал о том, как начал снимать ролики на YouTube, что сделал со своим первым гонораром и почему ему не понравилось снимать для Первого канала.
"Канал This is Хорошо существует и сейчас у него происходит новый этап роста", "в 2010 году русский YouTube - это была желеобразная и непонятная амеба..." и "от меня спастись сложно", - сказал нам Стас.
Об этом и не только смотрите в новой программе "В чем фишка?" на портале TVNET уже в эту пятницу, 11 октября. Не пропустите!
Видео: Анонс программы "В чем фишка?"