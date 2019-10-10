Чт, 10.10.2019
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  • "Русский YouTube - это была желеобразная и непонятная амеба": Стас Давыдов о "This is Хорошо" и не только

"Русский YouTube - это была желеобразная и непонятная амеба": Стас Давыдов о "This is Хорошо" и не только
"В чем фишка?"

ФОТО: TVNET

TVNET представляет новое шоу "В чем фишка?". В нем мы рассказываем о людях из мира шоу-бизнеса. Героями нашей программы станут не только звезды, но и те, кто часто остается за кадром. 

Первым гостем нашей программы стал латвийский видеоблогер Стас Давыдов.

Он рассказал о том, как начал снимать ролики на YouTube, что сделал со своим первым гонораром и почему ему не понравилось снимать для Первого канала. 

"Канал This is Хорошо существует и сейчас у него происходит новый этап роста", "в 2010 году русский YouTube - это была желеобразная и непонятная амеба..." и "от меня спастись сложно", - сказал нам Стас. 

Об этом и не только смотрите в новой программе "В чем фишка?" на портале TVNET уже в эту пятницу, 11 октября. Не пропустите! 

Видео: Анонс программы "В чем фишка?"

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