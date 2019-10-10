"От меня спастись сложно": Стас Давыдов о "This is Хорошо", внезапной популярности и первом гонораре
TVNET представляет новое шоу "В чем фишка?". В нем мы рассказываем о людях из мира шоу-бизнеса. К нам приходят не только звезды, но и те, кто часто остаются в тени.
Первым гостем нашей программы стал латвийский видеоблогер Стас Давыдов.
"Я вообще не собирался этой ерундой заниматься...", - признался он.
Некоторое время назад ходили слухи о закрытии шоу "This is Хорошо", но это оказалось не совсем так. Программа продолжает выходить, просто немного сменив формат.
В откровенном разговоре Стас рассказал о первых шагах на YouTube, отношении к деньгам, сотрудничестве с Первым каналом и неожиданной популярности.
Впрочем, смотрите!
Видео: Стас Давыдов в программе TVNET "В чем фишка?"