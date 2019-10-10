Пт, 11.10.2019
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  • "От меня спастись сложно": Стас Давыдов о "This is Хорошо", внезапной популярности и первом гонораре

"От меня спастись сложно": Стас Давыдов о "This is Хорошо", внезапной популярности и первом гонораре
"В чем фишка?"

Стас Давыдов

ФОТО: скриншот видео

TVNET представляет новое шоу "В чем фишка?". В нем мы рассказываем о людях из мира шоу-бизнеса. К нам приходят не только звезды, но и те, кто часто остаются в тени. 

Первым гостем нашей программы стал латвийский видеоблогер Стас Давыдов.

"Я вообще не собирался этой ерундой заниматься...", - признался он. 

Некоторое время назад ходили слухи о закрытии шоу "This is Хорошо", но это оказалось не совсем так. Программа продолжает выходить, просто немного сменив формат. 

В откровенном разговоре Стас рассказал о первых шагах на YouTube, отношении к деньгам, сотрудничестве с Первым каналом и неожиданной популярности.

Впрочем, смотрите!

Видео: Стас Давыдов в программе TVNET "В чем фишка?"

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