Перед встречей с Путиным Зеленский потребовал вывода солдат РФ с востока Украины

Во встречах Нормандского формата участвуют Украина, Россия, Франция и Германия. Следующие переговоры запланированы в Париже.

"Если [военные и боевики] не будут выведены, нормандского саммита не будет", - заявил журналистам в Киеве Зеленский, указав, что Россия должна будет помочь добиться отступления боевиков.

"Они должны действовать как гарант, что они являются частью минского процесса", - сказал Зеленский.

На прошлой неделе Зеленский сообщил, что Киев согласовал так называемую формулу Штайнмайера.

После этого в конце недели в Киеве около 10 000 человек, в том числе и экс-президент Петр Порошенко, вышли с протестом против этого плана. Это была первая большая демонстрация против политики Зеленского.

Особенно новый план мира критиковали националисты.