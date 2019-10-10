Перед встречей с Путиным Зеленский потребовал вывода солдат РФ с востока Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг пригрозил не встретиться с президентом России Владимиром Путиным в там называемом Нормандском формате, если перед этим с востока Украины не будут выведены российское военные и поддерживаемые Москвой боевики.
Во встречах Нормандского формата участвуют Украина, Россия, Франция и Германия. Следующие переговоры запланированы в Париже.
"Если [военные и боевики] не будут выведены, нормандского саммита не будет", - заявил журналистам в Киеве Зеленский, указав, что Россия должна будет помочь добиться отступления боевиков.
"Они должны действовать как гарант, что они являются частью минского процесса", - сказал Зеленский.
На прошлой неделе Зеленский сообщил, что Киев согласовал так называемую формулу Штайнмайера.
После этого в конце недели в Киеве около 10 000 человек, в том числе и экс-президент Петр Порошенко, вышли с протестом против этого плана. Это была первая большая демонстрация против политики Зеленского.
Особенно новый план мира критиковали националисты.
Зеленский пообещал не предавать интересы Украины и в четверг снова отметил, что Киев должен полностью контролировать восточную границу с Россией.