Пт, 11.10.2019
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"Как бы наказать тебя, человек?": Иван Дорн заступился за вымирающих птиц

Иван Дорн

ФОТО: Каспар Меинертс/TVNET

Популярный исполнитель Иван Дорн выпустил видео на песню "Дичь". Ролик опубликован на YouTube-канале исполнителя.

Галерея: Иван Дорн в Арена Рига 

Композиция создана для Birds Records.

*Birds Records - это первый некоммерческий лейбл, который "сохраняет голоса птиц". 

В песня Дорн обращается к жителям Земли от лица птиц, где рассказывает как на их жизнь влияет губительная деятельность человека. 

"Так не должно быть, Земля Нужна твоя помощь", - говорит Иван в завершении. 

Исполнитель стал первым артистом лейбла Birds Records, кроме того он зарекомендовал себя как идейный лидер.

Проект разработан сервисом "Яндекс.Музыка" совместно с Всемирным фондом дикой природы (WWF). Деньги, полученные от прослушивания треков на лейбле и выручку от продажи лимитированной коллекции одежды WWF направит на защиту и укрепление гнезд исчезающих видов птиц.

Подробнее о проекте можно узнать на официальном сайте.

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