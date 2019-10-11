"Как бы наказать тебя, человек?": Иван Дорн заступился за вымирающих птиц

Галерея: Иван Дорн в Арена Рига

Композиция создана для Birds Records.

*Birds Records - это первый некоммерческий лейбл, который "сохраняет голоса птиц".

В песня Дорн обращается к жителям Земли от лица птиц, где рассказывает как на их жизнь влияет губительная деятельность человека.

"Так не должно быть, Земля Нужна твоя помощь", - говорит Иван в завершении.

Исполнитель стал первым артистом лейбла Birds Records, кроме того он зарекомендовал себя как идейный лидер.

Проект разработан сервисом "Яндекс.Музыка" совместно с Всемирным фондом дикой природы (WWF). Деньги, полученные от прослушивания треков на лейбле и выручку от продажи лимитированной коллекции одежды WWF направит на защиту и укрепление гнезд исчезающих видов птиц.