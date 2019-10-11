Пт, 11.10.2019
Re:Baltica исследует, что сейчас принадлежит семьям Андриса Шкеле и работающего вместе с ним Айнара Шлесерса. Можно и перефразировать: что им принадлежит из того, с чем раньше - по их собственным утверждениям - не было никакой связи. Re:Baltica

Фото: На экраны вышла страстная кинодрама "Ничто не остановит нас"

Кадр из фильма "Ничто не остановит нас"

ФОТО: Aija Melbārde

10 октября на экраны кинотеатров по всей Латвии выходит новая работа Андриса Гауи – драма "Ничто не остановит нас" (Nekas mūs neapturēs). Ее уже назвали одним из самых амбициозных латвийских кинопроектов, отображающих современность. 

Киногурманы и представители отрасли на особом мероприятии 3 октября оценили насыщенность цвета, визуального оформления кадра и оттенков. Высокое качество изображения показанных на мероприятии съемочных моментов и не включенных в фильм фрагментов обеспечивали телевизоры Samsung QLED.

9 октября в кинотеатре Kino Citadele состоялась премьера. 

Фильм "Ничто не остановит нас" рассказывает о харизматичном музыкальном продюсере Ральфе Дамбергсе (Андрис Кейшс), который из упрямства убеждает жену (Кристине Неварауска) и любовницу (Элза Гауя) жить в одном доме, где живет еще и его двенадцатилетняя дочь (Дарта Степанова).

Эксперимент превращается в безжалостную схватку, в которой каждый борется за свои интересы.

Галерея: премьера фильма "Ничто не остановит нас"

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