Фото: На экраны вышла страстная кинодрама "Ничто не остановит нас"

10 октября на экраны кинотеатров по всей Латвии выходит новая работа Андриса Гауи – драма "Ничто не остановит нас" (Nekas mūs neapturēs). Ее уже назвали одним из самых амбициозных латвийских кинопроектов, отображающих современность.
Киногурманы и представители отрасли на особом мероприятии 3 октября оценили насыщенность цвета, визуального оформления кадра и оттенков. Высокое качество изображения показанных на мероприятии съемочных моментов и не включенных в фильм фрагментов обеспечивали телевизоры Samsung QLED.
9 октября в кинотеатре Kino Citadele состоялась премьера.
Фильм "Ничто не остановит нас" рассказывает о харизматичном музыкальном продюсере Ральфе Дамбергсе (Андрис Кейшс), который из упрямства убеждает жену (Кристине Неварауска) и любовницу (Элза Гауя) жить в одном доме, где живет еще и его двенадцатилетняя дочь (Дарта Степанова).
Эксперимент превращается в безжалостную схватку, в которой каждый борется за свои интересы.
Галерея: премьера фильма "Ничто не остановит нас"