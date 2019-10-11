Фото: На экраны вышла страстная кинодрама "Ничто не остановит нас"

Киногурманы и представители отрасли на особом мероприятии 3 октября оценили насыщенность цвета, визуального оформления кадра и оттенков. Высокое качество изображения показанных на мероприятии съемочных моментов и не включенных в фильм фрагментов обеспечивали телевизоры Samsung QLED.

Фильм "Ничто не остановит нас" рассказывает о харизматичном музыкальном продюсере Ральфе Дамбергсе (Андрис Кейшс), который из упрямства убеждает жену (Кристине Неварауска) и любовницу (Элза Гауя) жить в одном доме, где живет еще и его двенадцатилетняя дочь (Дарта Степанова).