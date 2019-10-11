Кома и ампутация половины стопы: женщина пострадала после процедуры у недобросовестного мастера

Американка Лиза Скарборо отправилась в салон La Mer Nail Salon, чтобы сделать педикюр. Мастер повредил ей ножницами кожу, в результате чего занёс в порез инфекцию.

После процедуры самочувствие Лизы стало резко хуже, она была госпитализирована. Из-за ошибки неаккуратного мастера женщина получила заражение и впала в кому. У Как пишет издание, у хирургов не оставалось другого выбора, кроме как ампутировать пациентке часть конечностей, так как они стали чёрными из-за отсутствия кровотока.

Салон La Mer Nail Salon категорически не согласился компенсировать пострадавшей женщине лечение после причинения ущерба. Как сказал судья, компания может не покрывать непрофессиональные действия сотрудников по условиям страховки. Следовательно, Скарборо не может подать на сотрудника, который нанёс ей ущерб, судебный иск за халатность.

Представители салона не дали комментариев по поводу случившегося.