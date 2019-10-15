Рижанка Татьяна Антонова купила билет на автобус "Рига – Санкт-Петербург". Седьмое место. 28 января 2016 года она, отпросившись на один день с работы, отправилась в северную столицу России. Практически сразу после того, как автобус выехал из Риги, одному из пассажиров стало плохо. Приехала "скорая". "Я ещё подумала: Ну ничего себе поездка началась", - вспоминает Татьяна. И это действительно было лишь начало. Спустя несколько часов, в 00:50, пассажирский автобус попал в аварию, слетев с дороги и перевернувшись на бок. В аварии пострадало более десяти человек. Татьяна Антонова была одной из двух "самых тяжелых". Из эстонской больницы её выписали седьмого апреля - после многочисленных операций, из которых сама женщина запомнила лишь семь. 7 место, 7 апреля, 7 операций. Такие вот (не)счастливые три семерки. Но это только начало истории.