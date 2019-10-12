Cinemania: Глобальный хит вне жанровых рамок и пикантные темы в латвийском кино

Ведущие обсуждают основные задачи, которые фильм про классического персонажа комиксов обязан поставить перед собой и выполнить — мы наконец узнаем подлинную историю человека, примерившего грим Джокера и тенденции развития кинобезумия этого персонажа.

Как известно, режиссёр Тодд Филлипс придумал снять фильм о персонаже киновселенной DC в духе раннего Мартина Скорсезе. Программа Cinemania обсуждает диалог, в который новая лента вступает с киноклассикой XX века.

Много внимания уделено персоне Хоакина Феникса, сыгравшего главную роль. При всех нынешних обстоятельствах он единственный человек, который мог бы изобразить Джокера, и вы уже знаете, что он справился лучше всех возлагавшихся на него ожиданий.

На десерт слушайте рассказ Натальи Олесик о новом фильме Андриса Гауи "Ничто не остановит нас" (Nekas mus neaptures).

Фильм "Ничто не остановит нас" рассказывает о харизматичном музыкальном продюсере Ральфе Дамбергсе (Андрис Кейшс), который из упрямства убеждает жену (Кристине Неварауска) и любовницу (Элза Гауя) жить в одном доме, где живет еще и его двенадцатилетняя дочь (Дарта Степанова). Эксперимент превращается в безжалостную схватку, в которой каждый борется за свои интересы.

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