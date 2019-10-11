Пт, 11.10.2019
Re:Baltica исследует, что сейчас принадлежит семьям Андриса Шкеле и работающего вместе с ним Айнара Шлесерса. Можно и перефразировать: что им принадлежит из того, с чем раньше - по их собственным утверждениям - не было никакой связи. Re:Baltica

Первый в истории человек в открытом космосе: скончался Алексей Леонов

Советский космонавт Алексей Леонов.

ФОТО: AFP/LETA

В пятницу, 11 октября, умер советский космонавт Алексей Леонов. Ему было 85 лет. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

Алексей Леонов был одиннадцатым советским космонавтом и в 1965 году он стал первым человеком, который вышел в открытый космос.

В июле 1975 года он принял участие в первом совместном полете советского космического корабля "Союз-19" и американского Apollo. В рамках полета была проведена стыковка кораблей с переходом космонавтов и астронавтов.

Алексей Леонов и командир Apollo Томас Стаффорд.

ФОТО: AFP/SCANPIX

В последние годы у Леонова были серьезные проблемы со здоровьем. Алексей Леонов дважды был признан Героем Советского Союза.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ