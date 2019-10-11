Первый в истории человек в открытом космосе: скончался Алексей Леонов

Алексей Леонов был одиннадцатым советским космонавтом и в 1965 году он стал первым человеком, который вышел в открытый космос.

В июле 1975 года он принял участие в первом совместном полете советского космического корабля "Союз-19" и американского Apollo. В рамках полета была проведена стыковка кораблей с переходом космонавтов и астронавтов.

Алексей Леонов и командир Apollo Томас Стаффорд. ФОТО: AFP/SCANPIX