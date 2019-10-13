Звезда недели: Юрий Дудь - от спортивного обозревателя до модного интервьюера

Родился он в городе Постдаме, который тогда входил в состав Восточной Германии. Родители Юрия решили вернуться в Украину, чтобы их сын получил украинское гражданство. Потом семья переезжает в Москву.

В столице России молодой Дудь учится в обыкновенной школе и начинает увлекаться футболом.

Но его планы прерывает диагностированная бронхиальная астма. Правда, это не уменьшило любовь к этому виду спорта.

В 1997 году юный Юрий пишет небольшую спортивную заметку и ее публикуют в "Юношеской газете". Тогда юноша приобретает уверенность - он отправляет свои статьи и в другие спортивные издания.

Юрий Дудь. ФОТО: Кадр из передачи

Первый гонорар Дудь получает через два года. Вскоре он попадает на практику в газету "Сегодня". А в 2000-м году он уже является внештатным сотрудником издания "Известия". Впрочем, через два года Юру уже полноценно берут в штат.

Если говорить об образовании журналиста, то да - Юрий окончил Московский государственный университет имени Михаила Васильевича Ломоносова.

Но он часто отмечал, что высшее образование - это лишь формальность. Самый большой бонус от обучения - это знание иностранного языка.

2004 год стал для Дудя знаковым, ведь он в качестве репортера отправился на Олимпийские игры, которые проходили в Греции, а уже 2005 он обозревал чемпионат мира по футболу. Но настоящий триумф Юрий переживет в 2011 году, когда станет работником спортивного отдела на канале "НТВ-плюс". Потом он будет вести программу на московской информационной радиостанции "Сити-FM". Успешной станет его передача "Удар головой" на канале "Россия-2".

В 2015 году журналист попадает на канал "Матч ТВ", но его проект закрывают. Тогда то и случается самое интересное...

Юрий Дудь решает попробовать себя на YouTube. Создается проект "вДудь".

Юрий Дудь ФОТО: скриншот с youtube.com

Формат программы "вДудь" - это интервью. Да, это совсем не ново, и Юрий ничего не придумал сверхъестественного, но вдохнул глоток свежего воздуха в мир современной журналистики.

Он стал приглашать людей, который редко увидишь на федеральных каналах. Первый выпуск вышел в феврале 2017 года. Первым гостем стал рэпер Баста (Василий Вакуленко). А следом уже были музыканты L`One, Шнуров, Иван Дорн, Noize MC, Гуф, Макс Фадеев и другие. Не обошел Дудь вниманием и таких политиков, как Навального, Жириновского и Ходорковского.

Сейчас уже гостями Дудя становятся не только музыканты и политики, но и медийные личности, комедианты и предприниматели.

Самым популярным выпуском Юрия Дудя стала программа с участием блогера Насти Ивлеевой - 27 миллионов просмотров.

Личная жизнь Юрия остается за кадром. Но известно, что у него есть жена Ольга, сын Данила и дочь Алена.

В 2019 году Юрий Дудь в третий раз стал обладателем премии журнала GQ "Человек года".

Во время награждения выступил с речью, которая вдохновила и тронула многих.

"У меня есть просьба. Когда в России в следующий раз будут метелить очередных простых прохожих дубинками, когда будут воровать следующий вагон государственных денег, когда будут вкидывать новую пачку макулатуры в избирательную урну, я очень прошу вас говорить об этом, а не молчать", - цитирует Дудя Lenta.ru.

Он отметил, что "молчание уже перестало быть спасительным берегом" и "если ты молчишь, то не значит, что ты в домике". "Прийти могут в любой домик, даже если этот домик находится на Рублево-Успенском шоссе", - сказал он.

Речью журналиста поделились десятки российских и европейских изданий.