Информацию о зарплатах чиновников хотят публиковать без указания их имени и фамилии

Госканцелярия указала, что публикация имени, фамилии, должности и заработной платы должностных лиц всех государственных и муниципальных учреждений несоразмерно нарушает гарантированное Конституцией право на неприкосновенность частной жизни.

Госканцелярия также отметила, что публикация вознаграждения каждого должностного лица может привести к необоснованной обработке информации, которая считается личной.

Например, информации о времени, когда человек отправляется в отпуск, состоянии здоровья самого должностного лица и членов его семьи.

Кроме того, согласно заявлению Госканцелярии, нет легитимной цели для ежемесячного информирования общественности о зарплате каждого государственного служащего.

"В соответствии с законом о предотвращении конфликта интересов в деятельности государственных должностных лиц общественности уже обеспечена возможность ознакомления с вознаграждением, выплачиваемым конкретному должностному лицу за год ", - сообщает Госканцелярия.

Однако для обеспечения пропорциональности между правом общественности получать информацию об использовании средств государственного бюджета и правом государственных и муниципальных служащих на неприкосновенность частной жизни Госканцелярия предлагает ежемесячно публиковать общую брутто-зарплату всех должностных лиц, разделенную по должностным группам, не указывая при этом имя, фамилию и должность каждого должностного лица.

В то же время авторы законопроекта добавляют, что вышеупомянутое регулирование не будет препятствовать, в случае необходимости, сделать запрос и получить более подробную информацию о выплаченном вознаграждении.