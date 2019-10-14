Пн, 14.10.2019
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  • Горячий эстонский парень! Певец Сергей Сумин вместе с сексуальной моделью снял новый клип в Крыму

Горячий эстонский парень! Певец Сергей Сумин вместе с сексуальной моделью снял новый клип в Крыму

Диана Хапрова на съемках клипа у Сергея Сумина

ФОТО: EU Gen

В начале октября эстонский певец Сергей Сумин представил новый клип на композицию - "Тэ амо белла". 

В этот раз главной героиней клипа и песни стала модель из Эстонии - Диана Хапрова, которая поразила всю съемочную группу своей смелостью и готовностью провести несколько часов в дождливую и холодную погоду в одном платье на улице.

Эту часть клипа точно снимали в Эстонии, видны знакомые пейзажи. А вот основную часть с певцом Суминым снимали где-то в России, артист колесит на белом "Мерседесе" с московскими номерами. Некоторые поклонники предположили, что съемки проходили в Крыму.

Судя по всему, в этом клипе больше страдает Диана, чем Сергей. Он хоть и думает только о ней, картинка получилась более теплая и летняя, чего не сказать об осенних эстонских сценах с участием Дианы. 

Смотрите первое совместное видео Сергея Сумина и Дианы Хапровой! 

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