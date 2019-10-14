В Риге состоится рок-концерт, посвященный вокалисту Linkin Park

Со сцены клуба прозвучат песни группы в исполнении латвийских музыкантов. Зрители получат возможность почтить память человека, внесшего огромный вклад в музыкальную культуру начала "нулевых".

В программе примут участие коллективы Stagnant Project, Shadow Club, Cellar Cat, Windlines и Alex Leschinsky - также они сыграют и собственные композиции.

Благодаря особой манере вокала Честера, сильным и близким слушателю текстам его песен, группа очень быстро стала известной. Выпущенный в 2000 году альбом "Hybrid Theory" был продан тиражом более 30 миллионов экземпляров. Впоследствии группа не раз удостаивалась самых престижных музыкальных наград, а хиты группы занимали верхние строчки всевозможных мировых чартов.

По словам организатора и вокалиста группы Shadow Club Дана Мирского, в концерте примут участие музыканты, на которых творчество Linkin Park оказало непосредственное влияние.

"Мы старались выбрать составы таким образом, чтобы композиции звучали максимально разнопланово. Например, одни будут будут играть в более тяжёлом, роковом формате, другие – в более мелодичном. Благодаря этому, мероприятие обещает быть очень разнообразным", - отметил организатор.

20 июля 2017 года тело Беннингтона было обнаружено в его доме в Лос-Анжелесе. По данным следствия, музыкант совершил самоубийство.