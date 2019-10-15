"Есть заболевание и есть цель его победить": Родные Заворотнюк впервые подтвердили ее болезнь

"Информация для всех неравнодушных: Анастасия действительно сейчас проходит курс лечения", — написано в публикации.

Родные указали, что о состоянии актрисы распространяется недостоверная информация.

Подчеркивается, что Заворотнюк никогда "не находилась в коме, ее не подключали к аппарату искусственной вентиляции легких, у нее не наступал паралич и полная атрофия мышц, а также что она не находится в состоянии сопора".

"Все это выдумки. Правда в том, что есть заболевание и есть решительная цель его победить", — утверждают родные звезды.

Авторы публикации попросили уважать близких и родных заворотнюк и перестать спекулировать.

СМИ сообщают, что ссылка на Instagram-аккаунт, созданный в поддержку Заворотнюк, появилась в сторис аккаунта самой актрисы.

Напомним, многочисленные издания сообщили, что Заворотнюк якобы борется с раком головного мозга. Ходят слухи, что страшную болезнь у нее диагностировали больше года назад. Родные и близкие актрисы длительное время продолжали хранить молчание. СМИ располагают лишь слухами и неподтвержденной информацией.