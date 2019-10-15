Вт, 15.10.2019
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  • "Есть заболевание и есть цель его победить": Родные Заворотнюк впервые подтвердили ее болезнь

"Есть заболевание и есть цель его победить": Родные Заворотнюк впервые подтвердили ее болезнь

Анастасия Заворотнюк

ФОТО: скриншот видео

Близкие звезды сериала "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк подтвердили, что актриса сейчас проходит лечение. Об этом пишет агентство "Москва" со ссылкой на Instagram-аккаунт родных артистки.

"Информация для всех неравнодушных: Анастасия действительно сейчас проходит курс лечения", — написано в публикации.

Родные указали, что о состоянии актрисы распространяется недостоверная информация.

Подчеркивается, что Заворотнюк никогда "не находилась в коме, ее не подключали к аппарату искусственной вентиляции легких, у нее не наступал паралич и полная атрофия мышц, а также что она не находится в состоянии сопора".

"Все это выдумки. Правда в том, что есть заболевание и есть решительная цель его победить", — утверждают родные звезды.

Авторы публикации попросили уважать близких и родных заворотнюк и перестать спекулировать.

СМИ сообщают, что ссылка на Instagram-аккаунт, созданный в поддержку Заворотнюк, появилась в сторис аккаунта самой актрисы.

Напомним, многочисленные издания сообщили, что Заворотнюк якобы борется с раком головного мозга. Ходят слухи, что страшную болезнь у нее диагностировали больше года назад. Родные и близкие актрисы длительное время продолжали хранить молчание. СМИ располагают лишь слухами и неподтвержденной информацией. 

ФОТО: https://www.instagram.com/a_zavorotnyuk

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Информация для всех неравнодушных: Анастасия действительно сейчас проходит курс лечения. При этом она не находилась в коме, никогда не была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, не впадала в состояние "сопора", потери памяти, измененного сознания, паралича или полной атрофии мышц. Все это выдумки. Правда в том, что есть заболевание и есть решительная цель его победить. Мы не просим ничего, кроме искренней молитвы от сопереживающих людей и УВАЖЕНИЯ к желанию близких не выносить на всеобщее обозрение детали болезни - это личное. И пусть Бог простит всех тех, кто спекулирует на этой теме, кто делает больно кричащими заголовками своих статей, придуманными "подробностями" и безосновательными прогнозами, кто позволяет себе всяческие провокации, обвинения в пиаре и осуждения родственников. Мы от души желаем никому не столкнуться с болезнью и не знать о ней никакой правды. А для тех, кто относится к ситуации с пониманием, мы обязательно будем здесь опровергать "сенсационные заявления" и "инсайдерскую информацию" от нечистоплотных СМИ. Благодарим за вашу поддержку!

Публикация от Поддержка Анастасии Заворотнюк (@podderzhka_azavorotnyuk)

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