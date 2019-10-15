Гардероб Кейт Миддлтон в Пакистане: восточная принцесса из сказки "Аладдин"

Герцогиня прибыла в Пакистан в небесно-голубом наряде от Дома моды Catherine Walker в типичном для восточных женщин стиле.

Второй модный образ, который выбрала Кейт Миддлтон, был в той же цветовой гамме. Герцогиня предстала перед общественностью в традиционном восточном комплекте - рубашке и брюках сочного оттенка синего с вышивкой. Гармонично дополнили этот наряд от Maheen Khan длинный шелковый шарф и нюдовые туфли на устойчивом каблуке.