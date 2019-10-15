Вт, 15.10.2019
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Гардероб Кейт Миддлтон в Пакистане: восточная принцесса из сказки "Аладдин"
Фото

ФОТО: Reuters/ScanPix

Представители британской королевской семьи - герцог и герцогиня Кембриджские - начали свой официальный визит в Пакистан, который считается очень значимым для обеих стран. Поэтому особые аплодисменты Кейт за гардероб, полностью соответствующий культуре и этикету народов Востока.

Герцогиня прибыла в Пакистан в небесно-голубом наряде от Дома моды Catherine Walker в типичном для восточных женщин стиле.

ФОТО: PETER NICHOLLS/REUTERS/Scanpix

Второй модный образ, который выбрала Кейт Миддлтон, был в той же цветовой гамме. Герцогиня предстала перед общественностью в традиционном восточном комплекте - рубашке и брюках сочного оттенка синего с вышивкой. Гармонично дополнили этот наряд от Maheen Khan длинный шелковый шарф и нюдовые туфли на устойчивом каблуке.

ФОТО: PETER NICHOLLS/REUTERS/Scanpix

ФОТО: PETER NICHOLLS/REUTERS/Scanpix

ФОТО: PETER NICHOLLS/REUTERS//Scanpix

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