Гардероб Кейт Миддлтон в Пакистане: восточная принцесса из сказки "Аладдин"
Представители британской королевской семьи - герцог и герцогиня Кембриджские - начали свой официальный визит в Пакистан, который считается очень значимым для обеих стран. Поэтому особые аплодисменты Кейт за гардероб, полностью соответствующий культуре и этикету народов Востока.
Герцогиня прибыла в Пакистан в небесно-голубом наряде от Дома моды Catherine Walker в типичном для восточных женщин стиле.
Второй модный образ, который выбрала Кейт Миддлтон, был в той же цветовой гамме. Герцогиня предстала перед общественностью в традиционном восточном комплекте - рубашке и брюках сочного оттенка синего с вышивкой. Гармонично дополнили этот наряд от Maheen Khan длинный шелковый шарф и нюдовые туфли на устойчивом каблуке.
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