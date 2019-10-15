Bellingcat опубликовала фотографии Чепиги на свадьбе дочери генерал-майора ГРУ

"Радио Свобода" и расследовательская группа Bellingcat нашли в открытых источниках новые фотографии российского разведчика Анатолия Чепиги (он же один из участников отравления Скрипалей в Солсбери Руслан Боширов) и генерал-майора Андрея Владимировича Аверьянова, командира секретной войсковой части №29155, которую на минувшей неделе газета The New York Times назвала центром европейских спецопераций ГРУ.
Согласно опубликованным фотографиям, Чепига присутствует на свадьбе дочери Аверьянова.
Она состоялась за полгода до отравления Скрипалей недалеко от базы "Сенеж" российских "Сил специальных операций", где предположительно готовили "зеленых человечков" для захвата Крыма, пишет "Радио Свобода".
Кадры с Аверяновым, опубликованные The New York Times, взяты с профессионального свадебного видео, которым молодые поделились в социальных сетях. Там мелькает и Чепига.
Фотографии со свадьбы фотограф разместил на сайте свадебных фотографов mywed.com и на сайте российского свадебного агентства Zvonova Wedding, которое организовывало торжество.
Расследователи Bellingcat и "Радио Свобода" полагают, что Аверьянов, его друг Анатолий Чепига, а также возможно присутствовавший на свадьбе Петров-Мишкин и другие бойцы ГРУ могут составлять вневедомственную группу, специально подобранную из разведчиков, хорошо проявивших себя в других военных конфликтах и знакомых между собой. Они, вероятно, подчиняются напрямую руководству Министерства обороны России.