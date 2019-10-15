Bellingcat опубликовала фотографии Чепиги на свадьбе дочери генерал-майора ГРУ

Она состоялась за полгода до отравления Скрипалей недалеко от базы "Сенеж" российских "Сил специальных операций", где предположительно готовили "зеленых человечков" для захвата Крыма, пишет "Радио Свобода".

Расследователи Bellingcat и "Радио Свобода" полагают, что Аверьянов, его друг Анатолий Чепига, а также возможно присутствовавший на свадьбе Петров-Мишкин и другие бойцы ГРУ могут составлять вневедомственную группу, специально подобранную из разведчиков, хорошо проявивших себя в других военных конфликтах и знакомых между собой. Они, вероятно, подчиняются напрямую руководству Министерства обороны России.