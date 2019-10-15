Amatory возвращаются в Ригу с новым альбомом

Спустя целых 4 года Amatory возвращается в Ригу. За это время в истории группы произошло много изменений – ушел вокалист, группа была целый год на паузе.

Внезапно, в марте 2019, Amatory выпускают новый сингл "Космо-Камикадзе", и как ни в чем не бывало, анонсируют большой тур в компании нового вокалист Сергея Раева.

Amatory ФОТО: Пресс-фото

Новые [AMATORY] ошеломляют своей жёсткостью. Одним махом отцы-основатели отечественной альтернативной сцены осушили мутное болото современного покладистого рока, чтобы спокойно пройти насквозь и показать остальным свой дальнейший путь.

Всё, за что их любят: бескомпромиссная агрессия, мощные тяжелые гитары, двойная бочка, хлесткий текст - в новом релизе смешалось в адский коктейль.

Альтернативная тусовка заждалась, культовой питерской группы остро не хватало последние годы. Свежим голосом [AMATORY] отвечают на этот вызов – им есть, что сказать современному обществу.

Собирайтесь в дорогу, нет пути назад - [AMATORY] объявляют даты презентаций нового альбома в городах России и ближайшего зарубежья. Новый материал, новый голос, новые песни, бессмертные хиты и эксклюзивное шоу.

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