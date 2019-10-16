Иван Ургант - настоящий панк, он первым произнес в эфире название группы "Порнофильмы" целиком

Как отмечается в описании к интервью, "Порнофильмы" - главная панк-группа сегодняшней России, которая "поет о том, что происходит вокруг, на всем понятном языке".

Отметим, что группу называют оппозиционной по отношению к российской власти. В своих песнях "Порнофильмы" остро высказываются как о внутренней, так и внешней политике страны. Одна из самых популярных песен "Порнофильмов" - "Россия для грустных".

В контексте текстов группы Дудь обсудил с ее директором Русаковым, часто ли им "прилетает за дерзость"? Он ответил, что, конечно, бывает, что ​пытаются отменять концерты, мол, такая "ублюдская группа играть не может", вызывают в правоохранительные органы и так далее.

На вопрос о том, приняла бы группа музыканта, который искренне "топит за Путина", Котляров пояснил, что такой сам не захотел бы с ними играть, потому что "у нас совершенно другой кружок. Как он будет исполнять такие песни, если он топит за Путина?".

В ходе интервью также прозвучал примечательный факт - группе нелегко живется не только из-за своих текстов с политическим подтекстом, но и из-за названия.

Юрий Дудь обратил внимание на то, что на одном из фестивалей название группы фигурировало не полностью, а по радио группу объявляли как "П...фильмы" (не выговаривая первую часть названия группы "Порно").

Как пояснил Русаков, "это самый что ни на есть пример цензуры".

И так было ровно до того момента, пока Иван Ургант на Первом канале не произнес слово "Порнофильмы" целиком.

"На "Нашем радио" мы так и звучали "П...фильмы". А сейчас, видимо, все перестали бояться, нормально произносят. Раньше нам юристы поясняли, что по закону нельзя произносить "Порнофильмы", но сам я такого закона не нашел и, видимо, на Первом канале он тоже не действует", - добавил директор группы.

Юрий Дудь от себя подчеркнул, что в этом смысле Ваня Ургант выступил настоящим панком, за что ему "респектос".