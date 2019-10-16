Центр инфектологии: эпидемия гриппа в этом году может быть очень серьезной

Профессор Рижского университета Страдиня, руководитель Латвийского центра инфектологии Байба Розентале признает, что "в будущем сезоне может быть довольно большая эпидемия гриппа".

И Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), наблюдая за вирусами гриппа, прогнозирует, что эпидемия гриппа может быть серьезной. Это означает как больше пациентов в целом, так и больше пациентов с тяжелой формой болезни, указала Розентале.

В прошлом году грипп унес жизни 86 человек. Они не были вакцинированы, и заболевание пришло с очень тяжелыми осложнениями. Так как циркуляция вируса гриппа в Латвии началась, медики советуют вакцинироваться хотя бы тем, кто находится в группе риска - людям с заболеваниями легких, печени, почек, сердца, слабой иммунной системой, беременным и детям до пяти лет, людям старше 60 лет.

Нескольким группам риска государство компенсирует вакцинацию в размере 50%, а детям до двух лет и беременным - полностью.

Больные гриппом лечатся преимущественно дома, в больницы попадают лишь те, у кого начались осложнения, к примеру, пневмония. Поэтому медучреждения уже заранее решают, как перепрофилироваться, чтобы быть готовыми к эпидемии.

В Центре инфектологии будут переделаны три отделения, к примеру, четвертое отделение, где сейчас лечатся больные гепатитом.