Центр инфектологии: эпидемия гриппа в этом году может быть очень серьезной

В Латвии уже зарегистрированы первые случаи заболевания гриппом, и по прогнозам Латвийского центра инфектологии, эпидемия гриппа в этом году может начаться в ноябре и может быть очень серьезной, сообщает передача 4. studija Латвийского телевидения.
Профессор Рижского университета Страдиня, руководитель Латвийского центра инфектологии Байба Розентале признает, что "в будущем сезоне может быть довольно большая эпидемия гриппа".
И Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), наблюдая за вирусами гриппа, прогнозирует, что эпидемия гриппа может быть серьезной. Это означает как больше пациентов в целом, так и больше пациентов с тяжелой формой болезни, указала Розентале.
В прошлом году грипп унес жизни 86 человек. Они не были вакцинированы, и заболевание пришло с очень тяжелыми осложнениями. Так как циркуляция вируса гриппа в Латвии началась, медики советуют вакцинироваться хотя бы тем, кто находится в группе риска - людям с заболеваниями легких, печени, почек, сердца, слабой иммунной системой, беременным и детям до пяти лет, людям старше 60 лет.
Нескольким группам риска государство компенсирует вакцинацию в размере 50%, а детям до двух лет и беременным - полностью.
Больные гриппом лечатся преимущественно дома, в больницы попадают лишь те, у кого начались осложнения, к примеру, пневмония. Поэтому медучреждения уже заранее решают, как перепрофилироваться, чтобы быть готовыми к эпидемии.
В Центре инфектологии будут переделаны три отделения, к примеру, четвертое отделение, где сейчас лечатся больные гепатитом.
Розентале отмечает, что грипп - не мелочь, а популяризацию вакцинации не стоит считать дешевым рекламным трюком. Ведь если бы кто-то из погибших в прошлом году от гриппа 86 человек вакцинировался, он, скорее всего, остался бы жив.