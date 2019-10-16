"Максимально круто" и "передоз свежим воздухом": Юлианна Караулова погуляла по Латвии

Российская певица и финалистка "Фабрики звёзд-5" Юлианна Караулова провела минувший уик-энд в Латвии! Звезда погуляла по Старой Риге и Юрмале, поделившись своими впечатлениями о нашей стране в социальной сети Instagram.
Девушка прибыла сюда вместе со своим женихом Андреем Черным и подругой Лаурой Джугелией. Судя по постам, все остались очень довольны отдыхом в Латвии.
"Поймали золотую осень в Риге. Сейчас здесь максимально круто: людей нет, еще тепло и природа сказочная", - написала Юлианна.
А курортному городу Латвии Юлианна призналась в любви:
"Юрмала, я влюбилась! Осенью тут особенно круто: атмосферно, тихо и полееезно)) Воздух фантастический! Настроение тоже! Всем желаю такого же".
Рига, кстати, подарила Юлианне прекрасный подарок - в такси певица услышала свою песню по радио, чем поспешила поделиться в сторис.
Ребята также сделали видеорепортаж о своих приключениях, после прогулки по Юрмале признав, что у них "передоз свежим воздухом".
Видео: Юлианна Караулова в Латвии
В 2004 году на проекте "Фабрика звёзд-5" Юлианна дошла до финала. К концу проекта Юлианна присоединилась к новой группе Максима Фадеева "Нэцке", в составе которой записала песни "Я джокер кину на стол" и "Я попала в сети". Потом девушка полгода училась в Лондоне и некоторое время работала редактором журнала Yes!. Популярность к ней пришла в 2015 году, когда она выпустила наиболее успешные хиты "Ты не такой" и "Море".