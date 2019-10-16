"Максимально круто" и "передоз свежим воздухом": Юлианна Караулова погуляла по Латвии

В 2004 году на проекте "Фабрика звёзд-5" Юлианна дошла до финала. К концу проекта Юлианна присоединилась к новой группе Максима Фадеева "Нэцке", в составе которой записала песни "Я джокер кину на стол" и "Я попала в сети". Потом девушка полгода училась в Лондоне и некоторое время работала редактором журнала Yes!. Популярность к ней пришла в 2015 году, когда она выпустила наиболее успешные хиты "Ты не такой" и "Море".