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В рамках проекта "Невидимое в тюрьме" TVNET рассказывает как о жизни в тюрьме, так и о ее обитателях. Наказание это не месть, а последняя возможность для преступника вернуться в общество. Цель проекта - понять, можно ли предотвратить рецидив среди осужденных за особо тяжкие преступления. Разговоры с самими заключенными, интервью с психиатрами и специалистами помогут понять психологию заключенных и их мотивацию совершения преступных деяний. Предлагаем вашему вниманию полную расшифровку разговора с приговоренным к пожизненному лишению свободы за двойное убийство и одну попытку убийства с Улдисом Луянсом. О том, почему мы начали этот проект, можно прочитать здесь.

- Добрый день. Начнем с того, что поблагодарю за то, что согласились участвовать в нашем проекте. Начнем совсем с простого - каким был этот день с самого утра, какой Ваш быт?

- Ну здесь быт прост - в полседьмого просыпаемся, умываемся и ждем завтрак, после завтрака проверка, после проверки кто-то идет на работу, кто-то не работает. Так как мне сегодня надо было идти сюда, я на работу не пошел.

- Понятно, что тюрьма - не идеальный мир, но люди пытаются хорошее в чем угодно, поэтому, может вы можете рассказать о хороших моментах в тюрьме, которые остались в памяти, что-то позитивное здесь происходит?

- Ну позитивно только то, что мы, осужденные пожизненно, можем просить условно-досрочное освобождение.

- А какие-то хорошие моменты в памяти не остались? Не знаю, кто-то посетил, какой-то праздник?

- Праздники я не отмечаю в основном, какие в тюрьме могут быть праздники?

- День рождения, день имени?

- Нет, их мне не нравится отмечать.

- А есть какие-то, которые нравится?

- Рождество можно отметить.

- И как в тюрьме его отмечают?

- Идем в магазин, накупаем сладостей.

- Может расскажите такое краткое резюме - кто вы, как бы вы сами себя охарактеризовали, если бы нужно написать описание в один абзац, кто вы?

- Кто я такой? В первую очередь, человек. То, что я совершил преступление, конечно, нехорошо. Стараюсь исправляться. Посещаю церковь.

- Вы уже были судим ранее и также провели время в заключении.

- Да.

- В советское время?

- Да.

- Расскажите три-четыре основные различия между современным заключением и заключением в советское время?

- В первую очередь, раньше режим был другой. Скажем так, если бы я освободился и хотел бы еще раз отсидеть, это было бы в то время.

- В советское?

- Да.

- Почему?

- Ну я не знаю, мне легче было в то время.

- Это касается условий, среды, окружающих?

- Единственное, что сейчас телевизор в камерах, видеоигры, в то время ничего такого не было. Но все же, я не знаю, в то время мне легче сидеть было чем сейчас.

- Вы имеете в виду чисто психологически?

- Да.

- Получается, коммуникация с окружающими была лучше, или как? Это очень интересно. Я никогда не слышал, что кто-то выбрал бы тюрьму советского времени, а не современную, от этого и такой интерес.

- С одной стороны можно сказать, что тогда было немного свободней, ты целыми днями мог быть на улице, не было такой системы камер как здесь.

- Вы были приговорены к смертной казни и находились в так называемой "камере ангелов", это камера, в которой находятся приговоренные к смертной казни до исполнения приговора. Можете рассказать, какие были чувства, эмоции и вообще условия в этой камере?

- Скажем, никаких эмоций не было. Сидел, будто обычный срок, даже не думал о смертной казни.

- Вы там один находились?

- Да, там одиночная камера.

- И какие там условия, отличия в режиме от простой камеры?

- Охрана была достаточно строгая, да. Прогулок не было совсем.

- Все 24 часа находились там?

- Да, в камере. Одна железная кровать, железный столик, приваренный к стене, сквозь окна вообще невозможно увидеть, ну как в подвале, скажем так, сидеть.

- Как долго вы находились в такой камере?

- Два года.

- Поговорим об этом смертном приговоре. Меня интересует, какие эмоции у вас были именно в тот момент, когда в зале суда судья огласил этот приговор?

- Никаких, вообще никаких эмоций. Я просто уже знал, что мне присудят смертную казнь, не было никакой неожиданности.

- Ко второму чувству, когда вам сообщили, что вас помиловали, это было ожидаемо или неожиданно?

- Нет, вот это было неожиданно.

- Какие у вас были эмоции?

- Ну было такое легкое неверие во все это, даже после того, когда расписался, что я помилован и смертная казнь заменена на пожизненное лишение свободы.

- Я допускаю, что вы хорошо помните тот день, когда это произошло?

- Ну да.

- Я, готовясь к интервью, смотрел интервью, где у вас брали интервью, если не ошибаюсь, именно в этот день.

- Вот этого я не помню.

- Там в интервью вы говорите, что позже будете просить помилования, что вы и сделали в 2013 году, написав тогдашнему президенту Андрису Берзиньшу с просьбой помиловать.

- Я писал, да.

- Если я правильно понимаю порядок, то он не мог вас помиловать, так как вы уже один раз были помилованы. Я правильно понимаю этот порядок или все же как-то по другому?

- Ну служба помилования при канцелярии президента, я им писал в связи с этим помилованием, там написано, что я могу им писать еще и еще.

- Вы будете писать еще?

- Нет, больше писать не буду. Потому что это трата времени и бумаги.

- Но ведь выбрали нового президента?

- Это не имеет значения.

- Вы следите за политическими событиями?

- Нет, единственное, если проходят выборы в Даугавпилсскую думу, участвую в выборах.

- А на выборах в Сейм?

- Нет.

- Я говорю фразу - нормальная жизнь. Что для Вас значит нормальная жизнь?

- Свобода, работа и семья. Это нормальная жизнь.

- В этой нормальной жизни, видите ли вы сам в себе возможность добиться ее?

- Надежда есть.

- Немного о детстве. Какое ваше первое воспоминание из детства, что вы вспоминаете?

- Честно говоря, я свое детство не помню. Я даже школьные годы так, плохо помню. Так что об этом я ничего не скажу.

- Ну, например, братья, сестры есть?

- Брат есть.

- У вас хорошие отношения?

- Ну как и братья, периодически дрались.

- Шалости тоже вместе делали?

- Делали, да. Но видите, я попал сюда, а он это не стал продолжать.

- Расскажите о какой-либо шалости из детства.

- То, что в детстве у соседей яблоки крали.

- Ну да, в соседском лесу всегда вкуснее.

- Ну да.

- Домашние животные у вас были?

- Были, да. Собака была, кот был, курицы дома были.

- С родителями у вас были хорошие отношения?

- Отца я не знал, а с матерью хорошие, да.

- Мать вас одна растила?

- Да.

- Получается, это были какие-то 70-ые?

- 80-е, 70-е,90-е.

- Это достаточно тяжелое время. Каким вообще было детство, живя с матерью и братом? Как вы сами бы охарактеризовали свое детство?

- Скажем, контроля никакого не было, что хотели, то и делали.

- Но это было счастливое детство?

- Ну если так подумать, то да.

- Как у вас обстояли дела в школе? Нравилось учиться, какие были любимые предметы?

- Не нравилось учиться, ужасно не нравилось.

- Но какой-то любимый предмет все же был?

- Ну скажем так, математика поддавалась в то время. Преимущественно школу я не посещал, месяцами не ходил в школу.

- И что в это время делали?

- В кинотеатры ходил, в зоопарк ходил, бродил по городу.

- Вы в Риге родились и росли?

- Да

- На какие фильмы ходили?

- В то время был "Зорро", "Фантомас", каких только фильмов там не было.

- Вам до сих пор нравится кино?

- Да.

- Смотрите и здесь?

- Смотрим, да.

- Какие любимые фильмы, которые остались в памяти?

- Ну преимущественно детективы, фантастика.

- Вы говорили, что ходили в зоопарк, каким он был в то время?

- Не с чем сравнивать, потому что сейчас я там давно не был. В новостях время от времени вижу, что очень изменился зоопарк, но в то время, как и в детстве, все было интересно.

- К каким животным чаще всего ходили?

- К тюленям, в основном.

- Как они там валяются, думаю, в то время можно было хорошо видеть и на море.

- Ну я на море мало ходил.

- Если бы я сейчас попросил кого-то из ваших бывших учителей описать вас как человека, что он бы мне о вас рассказал?

- Ну наверняка ничего хорошего не сказал бы - пакостник, хулиган.

- Ну хотя бы математика хорошо шла.

- Ну да, шла, это единственный предмет.

- Ну обычно учителям нравятся те, кому математика дается. Я, готовясь к интервью, читал, что у вас в детстве была какая-то травма головы, как понимаю, это именно в школьные годы произошло. Можете рассказать, что именно произошло?

- Ну правила дорожного движения нарушил, переходил дорогу там, где не нужно, ну и машина сбила.

- Потом долго школу не могли посещать?

- Ну достаточно долго, да.

- Говоря об образовании, я понимаю, что в тюрьме есть возможность получить какое-то образование. Вы, находясь в заключении, тоже получили какое-то образование?

- Ну только профессиональное.

- Какое?

- Портной, помощник швеи, помощник повара.

- Получается работать по своей профессии?

- Да, у нас есть швейный цех.

- И как долго швеей работаете?

- Ну уже полтора года.

- Самому нравится?

- Да, шить мне нравится.

- Что именно вы шьете?

- Ну что работодатель находит. Пока шьем наволочки, разные сумки шьем, спортивную одежду шьем.

- Предполагаю, что так можно заработать, чтоб потом закупиться в магазине?

- Ну да, хватает.

- До этого еще где-то в тюрьме работали, до швейного цеха?

- Нет, ну еще во времена коммунистов.

- Что в то время можно было делать в тюрьмах?

- Тогда выбор работы был намного больше, работал мебельном цехе, игрушки делал, также в швейном цеху работал.

- А тогда, когда находились на свободе, чем занимались?

- Преимущественно ни чем.

- Не было постоянной работы в то время?

- Когда было 16 лет работал на железной дороге, был монтером путей, больше нигде.

- Возвращаемся к подростковым годам. В это время же проходят вечеринки, мероприятия, как у вас - на дискотеки ходили?

- Нет.

- Нет?

- Нет!

- Какую-то музыку слушали?

- Ну преимущественно зарубежную музыку слушал, да.

- И какая музыка нравилась?

- Ну, ABBA, Nazareth, из этих старых групп.

- И в то время наверняка была первая любовь?

- Да, была, но она об этом не узнала.

- А первая, которая узнала?

- Ну скажем так, что больше никакой такой серьезной любви не было. Было, да, случайные связи, но это так.

- Есть какая-то обида, которая осталась с того времени, которая осталась в душе?

- Ну, нет. Обычно я зла не держу ни на кого, если что-то делаю, то сразу.

- Нет такого, что в памяти осталось какое-то насилие, например, в семье или от окружающих?

- Ну, отчим время от времени мог ударить шлангом пылесоса, но это все заслуженно было.

- Какие у вас были отношения с алкогольными напитками в подростковые годы, в молодости?

- Нравилось выпить, да.

- Помните, когда в первый раз выпили?

- В 14 лет.

- Что?

- Ну водку.

- Сразу так… И потом уже так продолжалось в подростковые годы?

- Да, понравилось.

- Какой был любимый напиток?

- Ну та же самая водка, в то время не была вообще дорогой.

- Пили в компании, были какие-то друзья, которые собирались вместе, или как?

- Ну, кто там - соседские пацаны, я жил около общежитий Института авиации, ну тогда со старшими студентами вместе.

- Там тоже такие вечерние посиделки?

- Ну да.

- Какой была эта компания, как вы можете охарактеризовать этих людей?

- Ну как, студенты как студенты, нравится развлекаться, также выпить.

- Приняли вас, и тогда вы там были все вместе, понял. Вы также сказали, что в 16 лет работали на железной дороге, а помните, на что вы потратили свою первую зарплату?

- Да, хотел купить мопед, но денег было мало с первых зарплат. Купил магнитолу, тогда VEF был.

- На мопед в итоге накопили?

- Нет, я его украл.

- Раз мы дошли до кражи, тогда поговорим немного и о преступлениях, которые являются частью рассказа. Я понимаю, что это уже пятая судимость и тогда, возможно, можете рассказать за что были предыдущие? Насколько я знаю, это были преступления материального характера, да?

- Ну преимущественно кражи. Из подвалов, гаражей.

- Но в одном эпизоде были отягчающие обстоятельства, что кража была с уничтожением имущества. Что там произошло?

- Ну, да, я вскрыл гараж, открутил колеса и украл, а машину поджег.

- Когда вы вообще начали заниматься кражами?

- Лет с семи, восьми.

- Объясните подробней, что вы подразумеваете, это как яблоки из соседского двора воровать, или как?

- Ну, это все началось с того, что у мамы из кошелька по пятерке вытаскивал, ну да, у соседей из сада, из сараев и так.

- Вам кто-то это показал, или вы сам?

- Сам.

- Просто сам решили, что хочется.

- Да.

- И потом это продолжалось и в подростковые года?

- И в подростковые, и позже.

- Получается, что впервые вас поймали более чем через десять лет после первой кражи?

- Точно не помню, но, примерно, в лет 13-14.

- В возрасте 13-14 лет поймали. А за что?

- За кражу мопеда.

- И какое решение вынес суд?

- Полтора года в колонии для несовершеннолетних в Цесисе.

- Это было в начале 80-х?

- Да.

- Какой была жизнь в колонии для несовершеннолетних в начале 80-х?

- Ну достаточно тяжелая.

- Как проявлялись эти сложности?

- Надо было много драться.

- Так сказать, более взрослые пацаны шли младших переучить, или как?

- Ну да.

- Было ли там что-то похожее на армейскую дедовщину?

- Да, только более безжалостно это происходит в колонии.

- Например, толкают, бьют? Мы просто не можем представить это, поэтому задаю этот вопрос, чтобы было понятно.

- Ну там бьют всех, кто попадается под руку.

- Там также была классовая система?

- Ну да - первый, второй и третий.

- А вы сам к какому классу относились?

- К третьему.

- Это тот, в котором..?

- Это считаются такие нормальные.

- Те, кто может над первым классом, так сказать, поиздеваться?

- Нет, ну первый второй нельзя, да. Но, если нужно, то можно.

- Вы там полтора года были?

- Я все не отсидел, потому что была амнистия и меня отпустили. Это был 1984 или 1986 год.

- Через какое время опять попали в тюрьму?

- Или один, или два месяца.

- Тоже за кражу?

- Да, тоже за кражу.

- И тогда Вы снова вернулись в колонию, или уже там не были?

- Нет, после суда уже исполнилось 18 и уже во взрослую колонию отправили.

- Какие там были условия? Лучше или хуже, чем в колонии для несовершеннолетних?

- Намного лучше, потому что там уже все было по классам улажено.

- И потом были еще два раза. Когда вы в последний раз освободились из заключения?

- В последний раз я вышел в 1992 году, если я не ошибаюсь, в декабре.

- И тогда спустя три месяца вас арестовали за то преступление, за которое вы сейчас находитесь здесь?

- Да.

- Представим, что у вас есть возможность позвонить в прошлое двум людям. Первый - это Вы в возрасте семи лет. Что бы Вы ему сказали, и прислушался бы он?

- Я не знаю, наверное, нет, я бы в прошлом ничего не менял.

- И если бы у вас была возможность позвонить Улдису утром 8 марта 1993 года, что бы вы ему сказали?

- Я бы сказал, чтобы он разворачивался и шел домой.

- Он бы послушал?

- Уверен, что нет.

- Он упрямый, этот Улдис?

- Нет, просто не хочет слушать никого.

- Так было всегда?

- Да.

- И нет ничего, что можно было бы сказать, чтобы заставить его передумать?

- Нет.

- Тогда вернемся в то утро 8 марта, помните тот день?

- Да, я зашел к матери на работу, тогда она на переезде работала. Там, вот, познакомился с человеком, к которому потом пошли отмечать 8 марта.

- Познакомились и пошли отмечать 8 марта, я так понимаю, что там были алкогольные напитки?

- Да, много алкогольных напитков.

- Что произошло дальше, вы пошли отмечать?

- Ну, там весь день сидели, пили, слушали музыку.

- Какую музыку слушали в то время?

- Был какой-то тяжелый металл, и были выпиты очень крепкие напитки, и было все равно, что там на фоне играет.

- И дальше, отмечали, отмечали, наступил вечер, и что было дальше?

- Ну многие гости разошлись по домам, по квартирам. И уже с другой компанией ушли продолжать.

- Как вечер продолжился дальше?

- Плохо.

- Почему?

- Скажем так, я не хочу об этом говорить. Не хочется вспоминать все это.

- В таком случае задам вам один отдаленный вопрос. Что произошло потом?

- Уже после преступления?

- После преступления, после того, что было сделано.

- После преступления я понял, что меня ждет и хотелось где-то найти деньги и свалить.

- Вы отправились в квартиру другого человека?

- Это было уже через неделю.

- Помните свое задержание?

- Да, очень хорошо.

- Можете описать?

- Ну описать, описать, это было неожиданно, сюрприз. Ну я уже успел обокрасть квартиру и собирался уходить, позвонил той подруге, с которой мы в то время, когда мы пили и когда я совершил преступление. Ну оказалось, что она уже была арестована и там было укрытие у ее дома, и тогда, когда я позвонил, они зафиксировали, где я нахожусь, когда я собирался уходить и открывал двери, они ворвались во внутрь.

- Вы ведь не звонили из своей квартиры?

- Нет, я звонил из той квартиры, которую я обокрал.

- В той квартире был кто-то?

- Был, да.

- Что с этим человеком произошло?

- Ну до ограбления я его ударил, связал и он там лежал на полу.

- Почему вы начали наносить удары? Ведь, как я понял, до этого вы совершали только имущественные преступления. Вы сами смогли понять, почему так произошло?

- Об этом я не знаю, я не могу сказать, почему так произошло, возможно, алкоголь виноват, возможно, еще какие-то обстоятельства. Сколько я об этом думал, сам себе не могу объяснить.

- Было ли у вас до этого желание кого-то ударить или причинить физическую боль?

- Об избиении не было такого желания, да, дрались, сильно дрались, но так, чтобы… никогда.

- И какие были ваши эмоции после первого преступления на той неделе, что у вас в голове было?

- В голове была только одна мысль, что надо сваливать, потому что, если меня поймают, будет смертная казнь.

- Почему вы не сбежали раньше?

- Во-первых, денег не было. Во-вторых, куда бежать?

- Вы уже ранее говорили, что считаете, что вы заслужили смертную казнь, почему?

- Потому, что я отнял у человека жизнь. Жить мне, конечно, хотелось, поэтому я писал эту просьбу о помиловании, но дали ее заслуженно.

- Помиловали тоже заслуженно?

- Вы знаете, приходят мысли, что лучше бы расстреляли, чем помиловали.

- Почему?

- Потому, что 26 лет уже отсижены. Приходят такие моменты, когда все уже надоедает.

- Что вы в такие моменты делаете?

- Посещаю психолога.

- Это одна из вещей, что можно делать. Допускаю, что посещаете также капеллу?

- Да, сходить в капеллу или поговорить с капелланом, или сходить к психологу.

- Вы были верующим до того, как оказались в заключении?

- Нет.

- Когда вы стали верующим?

- Лет десять назад.

- В какой тюрьме вы тогда находились?

- Начал я уже в Елгаве, капелланы приходили, давали Библию и читали. Но так серьезно в этой тюрьме - в Белом лебеде.

- Как проходил ваш путь к вере?

- Сначала это было такое, скажем, получить для себя какую-то выгоду. Потому что верующие отправляют деньги. Тогда было совсем плохо с этим. Один раз сходил к священнику, второй раз, и так втянулся.

- Какие у вас отношения с Богом сейчас?

- Посещаю капеллу каждый раз, когда там… здесь… В Белом лебеде было легче - раз в неделю, у меня была договоренность с капелланом, что он приходит раз в неделю, и мы учим Библию. Здесь сложнее, людей больше и капеллан больше занят, но иногда приезжают некоторые из Германии, еще откуда-то христиане, тогда посещаю, да.

- Вы просили у Бога прощения?

- Да, я просил, я грехи отмолил, все, как полагается.

- После этого стало легче?

- Да.

- Вы верите, что Бог Вас простил?

- Да.

- Я ознакомился с материалами и там в одном месте было указано, что у вас из мест заключения была плохая характеристика. Почему?

- Из какой тюрьмы?

- Там не было указано.

- Может еще в Елгаве, там было много нарушений.

- Каких?

- Преимущественно за сон.

- Как за сон можно получить нарушение?

- Ну нельзя было в то время спать днем.

- Расскажите подробней, потому что это такие вещи, о которых никто не знает кроме вас, как сон может быть нарушением?

- В то время в течение дня нельзя было лежать, были даже такие тюрьмы, где на кровати сидеть нельзя было.

- И что вам в то время надо было делать?

- Ну за столом сидеть или ходить по камере.

- Были ли какие-то другие нарушения кроме сна?

- Были, да, поддерживал связи с соседними камерами.

- Это тоже нельзя делать?

- Нет.

- Сейчас поменялись эти условия.

- Нет, ну днем не сплю, скажем так.

- Это интервью, возможно, будет смотреть кто-то, кто тоже может сделать какую-то глупость. Молодой человек, может выпьет и тоже захочет какие-то глупости сделать. Что вы сказали бы этому человеку?

- Чтобы хорошо обдумал свои шаги, это того не стоит. Но, если человек что-то решил, тогда, думаю, то, что я скажу, ничего не изменит.

- Иногда меняют самые незначительные вещи.

- Но, если кто-то взял в голову, то там уже ничего нельзя сделать.

- Поговорим о важной для меня теме - реабилитация, ресоциализация, которая здесь происходит. Начну совсем с простого. Происходит магический момент и завтра вы можете выйти из тюрьмы, что было бы первой вещью, что вы бы сделали на свободе?

- Ой, об этом я вообще не думал. По крайней мере пока.

- Как вы, находясь в заключении, видите жизнь во внешним мире? Только через телевизор, или есть и другие способы, как увидеть, что происходит, скажем, технологии развиваются?

- На свободе что не только изменилось. Часто я эти новости не смотрю, но изменилось все. Я даже не знаю, как там можно жить на свободе.

- Что вы имеете в виду?

- 26 лет назад на свободе, что тогда там было? Мобильных телефонов не было, компьютеров не было.

- Но через телевизор вы все это видите?

- Ну через телевизор, также те же самые игровые консоли, чего только нового нет.

- Сами тоже играете?

- Да, играю.

- Какие игры вам нравятся?

- Сейчас играю в гонки.

- Также как и мопеды, нравится и скорость машины. Как вы изменились с момента, когда попали в заключение, до сегодняшнего дня?

- Скажем, что радикально изменился. Я тихий, спокойный.

- Раньше таким не были?

- Нет. Меньше поддерживаю связь с остальными, это тоже изменилось.

- Вы имеете в виду с заключенными?

- Да.

- А как со связью с внешним миром, у вас есть связь с внешним миром?

- Время от времени связываюсь с братом, а больше такого нет.

- Письменно?

- Нет, время от времени звоню.

- Значит, хотя бы с братом связь сохранилась.

- Да.

- Если говорите, что вы радикально изменились, считаете ли, что вы исправились?

- Ну да, хотя бы сам про себя всегда буду говорить, что я исправился. Такие ошибки, как было, больше не повторю.

- Лишение свободы - это не так, что мы просто закидываем человека, закрываем дверь и забываем. Я хотел бы, чтобы вы рассказали из своего опыта - какие мероприятия, какие возможности для вас работать, развивать себя, и что делаете Вы сами, в чем участвуете?

- Ну в чем здесь можно участвовать? Только учеба. И только на работу. Да, в Белом лебеде участвовал в разных программах, но здесь меньше, потому, что работа занимает весь день.

- Поговорим о программах в Белом лебеде, что это было?

- Была одна программа уменьшения стресса, была одна с кино, не помню, как она называлась. Ее я посещал два раза, больше не ходил.

- Не нравилось?

- Нет, это в принципе зависит от того, кто там еще из людей участвует.

- И как Вам кажется, что эти программы вам дали?

- Ничего. Абсолютно ничего.

- Что тогда, на ваш взгляд, является причиной радикальных изменений?

- Церковь.

- Тогда я спрошу ваше мнение, как вам кажется, в местах заключения у людей есть возможность реабилитироваться и исправиться?

- То, кто этого хочет, кто хочет исправиться, измениться, тот - да, но большая часть - нет.

- Вы считаете, что большая часть не хочет?

-Смотрите, я сам раньше сидел в тюрьмах, колониях. Всегда говорил, что все, больше нет. Но я не хотел исправляться. Видите, куда это привело. Также и сейчас, кто хочет меняться, если он выйдет на свободу, забудет все, найдет работу, дом, семью. Но большая часть попадет назад.

- К вам это желание исправиться пришло вместе с церковью?

- Да.

- То есть вы считаете, что, если вы освободитесь, вы больше не вернетесь?

- Видите, у всех есть такое мнение, что вот, пожизненное заключение, терять нечего и так далее. Но у нас, у кого пожизненное лишение свободы, есть больше всего, что терять.

- Расскажите об этом.

- Например, я сейчас нахожусь на частично закрытом режиме. Если сделаю одно нарушение, буду опять на закрытом. Это уже моя потеря, я потом снова сюда не попаду. Также и со свободой, выпустите меня на свободу, да, там тоже будет какое-то нарушение и я снова попаду сюда и снова на это пожизненное заключение. У меня больше, что терять, чем у других.

- Расскажите, какое отличие между закрытым и частично закрытым режимом.

- Закрытый режим, низшая ступень - сиди в камере, раз в день тебя выводят на улицу на час прогулки, или два, не помню. Средняя и высшая ступени, можно сказать, что это частично закрытый. С утра открывают камеру, пожалуйста, гуляй, хочешь - сиди в камере, хочешь - выйди на прогулку.

- У Вас есть что-то, что вы хотели бы спросить у меня?

- Нет.

- У вас есть что-то, что вы хотели бы сказать, но я у вас об этом не спросил?

- Нет.

- О рутине, о детстве, о жизни в целом, потому что вы герой своего рассказа, и я хочу, чтобы у вас была возможность сказать все, что необходимо, чтобы понять, кто вы такой. Как вы сами себя видите, потому что это и есть цель.

- Ну о себе, что я могу сказать, я преступник, который пытается исправиться. И это все, что я могу о себе сказать.

- Спасибо за разговор и то, что согласились. Надеюсь, что вам тоже было интересно.