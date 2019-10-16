Ольга Кормухина хочет засудить Полину Гагарину за песню Цоя "Кукушка"

"Они содрали всю вокальную фактуру, темп и даже придуманный Алексеем Беловым инструментальный фрагмент, которого нет в оригинале у "Кино". Я долго находилась в каком-то ступоре, потому что для меня все это было просто дико. Какой-то страшный сон", - высказалась певица в эфире "Национальной службы новостей".

По словам Кормухиной, Гагарина присвоила аранжировку, написанную ею лично и Алексеем Беловым в 2011 году для большого проекта канала "Россия", посвященного 50-летию Цоя. Отмечается также, что эта композиция вошла в альбом Кормухиной "Падаю в небо" в 2012 году.

Непредвиденный для Кормухиной сюрприз случился в 2015 году, когда в прокат вышел художественный фильм "Битва за Севастополь". Его рекламная кампания была построена в том числе и на кавер-версии песни Цоя "Кукушка", но уже в исполнении Полины Гагариной. Автором при этом значился Константин Меладзе.

"В моем мире быть такого просто не может. Я, как уважающая себя вокалистка, не могу себе позволить перепеть чужое произведение копейка в копейку. Обязательно найду другой подход, другие интонации, это просто дело чести", - отметила Кормухина.

Сообщается, что Кормухина и ее команда тогда не могли изменить ситуацию – в Российском авторском обществе заявляли, что права на аранжировки кавер-версий не подлежат регистрации. Все изменилось лишь в апреле этого года, когда Верховный суд России разъяснил, как следует решать такие споры.

Теперь это позволило Ольге Кормухиной и Алексею Белову продолжить борьбу за свою правду. В то же время она подчеркивает:

"Иск - не финансовый, это вопрос принципа. В суд я иду безо всякого зла, просто хочу дать этим людям шанс хотя бы частично восстановить свою совесть, дать шанс поступить правильно. А в этой ситуации правильнее всего будет сказать: "Простите, мы, в самом деле, украли"".