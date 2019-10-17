Сегодня в рамках проекта "Невидимое в тюрьме" мы расскажем историю Улдиса Луянса, который приговорен к пожизненному лишению свободы за двойное убийство и попытку убийства.

В проекте "Невидимое в тюрьме" TVNET рассказывает как о жизни в тюрьме, так и о ее обитателях. Наказание - это не месть, а последняя возможность для преступника вернуться в общество. Цель проекта - понять, можно ли предотвратить рецидив среди осужденных за особо тяжкие преступления. Разговоры с самими заключенными, интервью с психиатрами и специалистами помогут понять психологию заключенных и их мотивацию совершения преступных деяний. О том, почему мы начали этот проект, можно прочитать здесь.

Улдис Луянс. Досье Родился в 1968 году.

В первый раз попал в заключение в возрасте 14 лет за кражу. Всего пять судимостей, в тюрьме находится в четвертый раз.

В 1994 году за убийство двух человек и еще одну попытку убийства Луянса приговорили к смертной казни. После помилования в 1995 смертную казнь заменили на пожизненное лишение свободы.

В тюрьме находится 26 лет.

Видео: Осужденный пожизненно Улдис Луянс

Полную расшифровку интервью можно прочитать здесь.

Сам осужденный пожизненно себя описывает очень кратко: "Кто я такой? В первую очередь, человек. То, что я совершил преступление, конечно, нехорошо. Стараюсь исправляться. Посещаю церковь. Я преступник, который пытается исправиться. И это все, что я могу о себе сказать".

Доцент кафедры психосоматической медицины и психотерапии Рижского университета Страдиня Артурс Утинанс характеризует заключенного как мало эмоционального.

"Когда задаются вопросы о том, как он воспринимал смертную казнь, о детстве, о наказаниях и так далее, он не упоминает эмоции. У некоторых людей, находящихся в заключении, такой специфический тип - так называемый неэмоциональный тип", - объясняет психиатр.

Детство и первые преступления

Свое детство Улдис Луянс помнит плохо. Говорит, что еле-еле может вспомнить даже школьные годы. Рос без отца, жил с матерью и отчимом.

"Скажем, контроля никакого не было, что хотели, то и делали", - описывает свое детство заключенный.

В школе ему не нравилось. Единственным предметом, который поддавался и вызывал интерес, была математика. Улдис мог прогуливать школу несколько месяцев подряд, вместо учебы он ходил в кинотеатры и зоопарк. Луянс говорит, что с мамой у него были хорошие отношения.

Заключенный говорит, что насилия в его семье не было. Исключая моменты, когда отчим мог за пакости и хулиганство ударить мальчика шлангом пылесоса. "Это все было заслуженно", - говорит он.

Воровать Луянс начал примерно в возрасте 7-8 лет. "Ну, это все началось с того, что у мамы из кошелька по пятерке вытаскивал, ну да, у соседей из сада, из сараев", - вспоминает пожизненно осужденный.

Со временем преступления стали более серьезными. В возрасте 16 лет Луянс начал работать на железной дороге, был монтером путей. Мечтал о мопеде, но первой зарплаты на него не хватило.

- Хотел купить мопед, но денег было мало с первых зарплат. Купил магнитолу, тогда VEF был. - На мопед в итоге накопили? - Нет, я его украл.

За данное преступления Улдиса Луянса приговорили к полутора годам лишения свободы в колонии для несовершеннолетних в Цесисе. После досрочного освобождения он снова продолжил воровать. В подростковые годы заключенному нравилось употреблять алкоголь. В 14 лет он впервые попробовал водку.

Детство пожизненно осужденного психиатр Артур Утинанс описывает так: "Его детство и юность можно охарактеризовать как вызов, волнующее приключение, как говорят в народе - поиск адреналина. Полная скука и нежелание учиться, отсутствие интереса к так называемой черной работе".

Утинанс считает, что у Луянса пониженный уровень тревожности. По словам эксперта, у таких людей может быть понижено ощущение физической боли. Таким образом, физические наказания, которые использовали его родители, на Улдиса не работали.

Еще одна особенность заключенного, которую заметил Утинанс, - неспособность подчиняться.

"Это называют оппозиционным поведением. Если авторитеты что-то говорят и заставляют делать, уже в детском возрасте он становится в оппозицию вместо того, чтобы подчиниться авторитету. Авторитету он не подчиняется потому, что у него снижен уровень страха наказания и повышена терпимость к физическим наказаниям", - объясняет эксперт.

Большая часть совершенных Луянсом преступлений связана с кражами. Однако был один эпизод с уничтожением чужого имущества. "Вскрыл гараж, открутил колеса и украл, а машину поджег", - рассказывает заключенный.

Отвечая на вопрос, хотел бы он что-либо изменить в своем детстве, Улдис отвечает отрицательно. Однако на вопрос: "Если бы у вас была возможность позвонить Улдису утром 8 марта 1993 года, что бы вы ему сказали?", заключенный отвечает: "Я бы сказал, чтобы он разворачивался и шел домой".

"Ему сложно представить другую жизнь, и текст "Я бы в своей жизни ничего не менял" говорит об идее, что наказание тюрьмой его не изменит, потому что наказание не меняет, не оставляет сильного впечатления на его психику. Если какого-то человека тюрьма может эмоционально сильно встряхнуть, и он начнет бояться вернуться туда во второй раз, то для людей такого типа это не угроза", - комментирует психиатр Артур Утинанс.

В последний раз Луянс вышел на свободу в 1992 году. Через три месяца его арестовали за два убийства.

ФОТО: Artūrs Krūmiņš/TVNET

Судьбоносное преступление

8 марта 1993 года во время распития алкоголя в результате ссоры Луянс убил одного из своих собутыльников. Заметив, что второй собутыльник собирается сообщить о произошедшем полиции, убил и его. Неделю спустя Луянс ворвался в квартиру к некому знакомому, пырнул и связал его. Забрав ценные вещи, собирался скрыться с места происшествия, однако был арестован в подъезде.

"После преступления я понял, что меня ждет, и хотелось где-то найти деньги и свалить. Задержание было неожиданным. Я уже успел обокрасть квартиру и собирался уходить, позвонил той подруге, с которой мы были в то время, когда мы пили и когда я совершил преступление. Но оказалось, что она уже была арестована. Там было укрытие у ее дома, когда я позвонил, они зафиксировали, где я нахожусь. И когда я собирался уходить и открывал двери, они ворвались в квартиру", - вспоминает приговоренный к пожизненному лишению свободы.

В детали двойного убийства Улдис Луянс не желает вдаваться, потому что, по его словам, он не хочет вспоминать те роковые события. Мужчина не может объяснить мотивы убийства двух человек.

"С одной стороны можно сказать, что человек может нанести удар потому, что у него нет эмпатии и он не воспринимает сигналы дистресса второго человека. С другой стороны - было алкогольное опьянение, дополнительный фактор. Возможно, здесь также можно увидеть влияние подростковой колонии, в которой, как он сам описывал, были драки, употреблялось все, что попадало под руку. И тогда мы можем видеть, что происходит, если в тюрьмах человека не контролируют и не пытаются проводить его психосоциальную реабилитацию. Хотим мы этого, или нет, в это нужно вкладывать средства. В противном случае, с другими подростками, освободившимися из колонии, выйдет ровно также, как и в данном случае. Я думаю, это достаточно наглядный пример", - объясняет доцент кафедры психосоматической медицины и психотерапии Рижского университета Страдиня.

Причины, почему Луянс очень мало рассказывает о совершенном преступлении, присяжный адвокат, доктор юридических наук Хелена Пурвиня объясняет тем, что заключенный надеется на помилование или условно-досрочное освобождение.

"Если он будет в деталях рассказывать о совершенном жестоком убийстве, он может вызвать обратный эффект - не получить ни помилования, ни досрочного освобождения", - объясняет юрист.

В 1994 году Улдис был приговорен к смертной казни. Он был одним из восьми приговоренных к смертной казни, которые подали тогдашнему президенту Гунтису Улманису просьбу о помиловании. Пять из них, в том числе и Луянс, были помилованы - смертную казнь для них заменили пожизненным лишением свободы. 2013 году, проведя в тюрьме 20 лет, Луянс подал просьбу о досрочном освобождении президенту Андрису Берзиньшу. Просьбу отклонили.

Сам Улдис признает, что к смертной казни он был приговорен заслуженно.

"Потому, что я отнял у человека жизнь. Жить мне, конечно, хотелось, поэтому я писал эту просьбу о помиловании, но наказание мной заслуженно. Вы знаете, иногда приходят мысли, что лучше бы тогда расстреляли, чем помиловали. Потому что 26 лет уже отсижены. Приходят такие моменты, когда все уже надоедает", - своими мыслями делится заключенный.

ФОТО: Artūrs Krūmiņš/TVNET

Ресоциализация

Согласно первой статье Кодекса Латвии об исполнении наказаний, "задача исполнения уголовных наказаний заключается в обеспечении наказания осужденного лица за совершенное преступное деяние согласно установленным настоящим кодексом основным принципам исполнения уголовных наказаний, а также в том, чтобы добиться выполнения осужденным и иными лицами законов и воздержания от совершения преступных деяний".

Это означает, что задача наказания - достичь того, чтобы человек исправился и преступление больше не повторилось. Этому способствует ряд мероприятий, в которых участвуют заключенные.

Сегодня Улдис Луянс в тюрьме работает швеей. Остальные программы ресоциализации заключенный оценивает скептически.

"Ну в чем здесь можно участвовать? Только учеба. И только на работу. Да, в "Белом лебеде" участвовал в разных программах, но здесь меньше, потому, что работа занимает весь день. Была одна программа уменьшения стресса, была одна с кино, не помню, как она называлась. Ее я посещал два раза, больше не ходил. Что эти программы дают? Ничего. Абсолютно ничего", - рассказывает Луянс.

В свою очередь перемены в поведении заключенный объясняет обращением в христианство. Луянс стал верующим примерно 10 лет назад.

"Сначала хотелось, скажем, получить для себя какую-то выгоду. Потому что верующие отправляют деньги. Тогда было совсем плохо с этим. Один раз сходил к священнику, второй раз, и так втянулся. Посещаю капеллу каждый раз. Иногда приезжают христиане из Германии, еще откуда-то".

Мнения экспертов о реинтеграции осужденных пожизненно в общество разделяются. ​Например, адвокат Хелена Пурвиня сомневается, что общество готово принять таких людей.

"Общество знает, что все, кто в Латвии отбывает такое наказание - либо жестокие убийцы нескольких человек, либо это связано с убийством или изнасилованием несовершеннолетних. Я не думаю, что если мы поставим в ряд всех жителей Латвии, и спросим: "Кто хочет рядом с собой такого соседа или коллегу?", кто-то сделает шаг вперед", - делится своими мыслями Пурвиня.

В то же самое время психиатр Артур Утинанс думает, что, проведя необходимые работы, таких людей можно вернуть назад в общество.

"С подходящей психосоциальной реабилитацией такие люди когда-нибудь смогут выйти из тюрьмы. Чем старше, тем спокойнее он становится. В 50-60 лет такой человек уже не будет перемахивать через забор и лезть на какой-то склад, чтобы что-то там украсть. С возрастом уменьшаются факторы риска. Но они не падают до нуля, просто уменьшаются. Для таких людей создание семьи может послужить дополнительным стабилизирующим фактором", - рассуждает психиатр.