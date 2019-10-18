"Никто не заставлял": Серябкина о тату Наргиз с лого лейбла и именем Фадеева на всю спину

Популярная исполнительница Ольга Серябкина (Molly) подтвердила наличие у Наргиз Закировой татуировки в честь Максима Фадеева и лейбла MALFA. Об этом она рассказала в интервью журналистке Ксении Собчак.
Ксения Собчак поинтересовалась, правда ли, что у Наргиз Закировой сделана татуировка на всю спину с именем Максима Фадеева, как она теперь с ней ходит. Серябкина это подтвердила.
"Как раз вопрос очень интересный. Ее же никто не заставлял. В контракте этого нет", - смеясь ответила певица.
Ольга уточнила, что лично у нее татуировок на теле нет.
Напомним, Наргиз Закирова после расторжения контракта с Максимов Фадеевым дала интервью журналистке Ирине Шихман, в котором рассказала о "кухне" музыкального лейбла MALFA. Она также заявила, что в продюсерском центре все зависит не от его руководителя, а от Ольги Серябкиной.