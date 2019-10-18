Пт, 18.10.2019
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  • "Никто не заставлял": Серябкина о тату Наргиз с лого лейбла и именем Фадеева на всю спину

"Никто не заставлял": Серябкина о тату Наргиз с лого лейбла и именем Фадеева на всю спину

Наргиз Закирова

ФОТО: скриншот видео

Популярная исполнительница Ольга Серябкина (Molly) подтвердила наличие у Наргиз Закировой татуировки в честь Максима Фадеева и лейбла MALFA. Об этом она рассказала в интервью журналистке Ксении Собчак. 

Ксения Собчак поинтересовалась, правда ли, что у Наргиз Закировой сделана татуировка на всю спину с именем Максима Фадеева, как она теперь с ней ходит. Серябкина это подтвердила. 

"Как раз вопрос очень интересный. Ее же никто не заставлял. В контракте этого нет", - смеясь ответила певица. 

Ольга уточнила, что лично у нее татуировок на теле нет. 

Наргиз Закирова

ФОТО: скриншот видео

Напомним,  Наргиз Закирова после расторжения контракта с Максимов Фадеевым дала интервью журналистке Ирине Шихман, в котором рассказала о "кухне" музыкального лейбла MALFA. Она также заявила, что в продюсерском центре все зависит не от его руководителя, а от Ольги Серябкиной. 

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