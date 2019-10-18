"Никто не заставлял": Серябкина о тату Наргиз с лого лейбла и именем Фадеева на всю спину

Ксения Собчак поинтересовалась, правда ли, что у Наргиз Закировой сделана татуировка на всю спину с именем Максима Фадеева, как она теперь с ней ходит. Серябкина это подтвердила.

"Как раз вопрос очень интересный. Ее же никто не заставлял. В контракте этого нет", - смеясь ответила певица.

Ольга уточнила, что лично у нее татуировок на теле нет.

Наргиз Закирова ФОТО: скриншот видео