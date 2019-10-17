Laima Rendezvous Jurmala объявил о начале сотрудничества с российским медиахолдингом

Как рассказала Лайма Вайкуле, целью этого сотрудничества она видит популяризацию новых героев на международном музыкальном рынке, а также укрепление музыкальных и культурных связей: "Много лет назад все музыканты общались, дружили и знали друг-друга. Потом произошел провал...

Главная цель фестиваля — вернуть уважении к профессии музыкант. Пусть это будет конкуренция и дружба! Если теперь может произойти мощная кампания в сотрудничестве с "Русской медиагруппой", я благодарна, и связываю с этим много надежд", - подчеркнула эстрадная дива.

Владимир Киселев отметил, что в сотрудничестве с фестивалем нет политической составляющей: "Мы благодарны Лайме за то, выбрала нас партнерами, и не хотим видеть в этом процессе ничего другого, чем большое музыкальное событие".

В свою очередь, по словам Сергея Балдина, медиахолдингом изначально движет бизнес-интерес: "Русское радио" — крупнейшая в мире радиосеть, и мы заинтересованы работать с крупными исполнителями. Когда появилась возможность партнерства со знаковым фестивалем в Юрмале, который только в интернете посмотрело более 25 миллионов человек в прошлом году, — мы ею с радостью воспользовались".

Также Лайма надеется, что совместными усилиями Laima Rendezvous Jurmala станет еще более значимым международным фестивалем, популяризирующим новые имена в Европе:

"Я была очень популярна в Болгарии, и в Финляндии я была певицей года. Если есть возможность популяризировать артистов: латышских, российских, грузинских, украинских, казахских, — как можно ее упускать? Наш фестиваль растет каждый год, он становится более качественным. Теперь у нас есть "Русская медиагруппа", которая нам будет помогать, и мы вместе сделаем фестиваль еще сильнее, в профессиональном и качественном смысле", - подытожила певица.

Не раскрывая программы фестиваля на 2020 год (она будет объявлена только в мае), Лайма отметила, что в шестой раз фестиваль обещает быть наиболее грандиозным, и билеты на него уже активно раскупаются.

Русская Медиа Группа — группа компаний, куда входят 5 радиостанций: Русское Радио, Monte Carlo, Хит FM, DGM, радио Maximum, а также музыкальный телеканал RU.TV. Ежегодно РМГ организует концерты и фестивали, в число которых входят "Русский музыкальный фестиваль", фестиваль "Звёзды Русского Радио", Скачки Monte Carlo, Премия "RU.TV" и главная музыкальная премия "Золотой Граммофон".

Laima Rendezvous Jurmala 2020 пройдет с 24 по 26 июля в концертном зале "Дзинтари".

Подробная информация и билеты: laimafestival.lv