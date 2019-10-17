Фестиваль музыки и искусства Bildes приглашает на грандиозный вечер блюза

Фестиваль музыки и искусства Bildes, хранящий традиции блюза с 90-х годов, каждый раз находит, чем удивить своих слушателей: знаменитые блюзовые песни в новых аранжировках и премьеры, долгожданные возвращения и новые составы музыкантов, объединяющиеся только для концерта блюза Bildes.

Услышать блюз на латвийской музыкальной сцене доводится нечасто, именно поэтому данный концерт – настоящий праздник для исполнителей, играющих в этом стиле, слушателей и ценителей музыки!

Этой осенью в программе концерта: Айнарс Пуполс и [Pī] Blues, The Blues Gang, Vocada, Lavrix Blues Band, Янис Ванадзиньш, Лайма Милтиня и Harmony 4 Riga, Rahu the Fool, The Twins Peek, Blues Cake, Bad Habits и др.

Новое амплуа на концерте блюза примерит на себя вокальная группа Harmony 4 Riga, играющая в стилистике Barber Shop – коллектив выступит вместе с Лаймой Милтиней, которая впервые исполнит блюз для широкой публики. Участник Harmony 4 Riga Алданс Милзарайс рассказывает: "Мы не являемся блюзовым составом и не практикуем блюз – для нас это что-то вроде эксперимента. Слушателям будет интересно, поскольку звуки и настроения представления будут отличаться от привычных блюзовых".

На вопрос об ощущениях, царящих на фестивале, Милзарайс, принимающий в нем участие с 80-х годов, отвечает так: "Фестиваль Bildes меняется, взрослеет, растет и постоянно развивается, но его основа остается неизменной!".

Галерея: фестиваль блюза Bildes

На концерте в Доме музыки Daile мы услышим и ветерана латвийского блюза – гитариста Айнарса Пуполса и [Pī] Blues. Пуполс рассказывает: "Блюз нельзя охарактеризовать одной эмоцией. От темного к светлому, от ночи к рассвету. Блюз – это не только грусть, блюз – это еще и радость. Блюз сочетает в себе весь спектр жизни!".

Этой осенью исполнится 20 лет с тех пор, как Айнарс Пуполс принимает участие в фестивале Bildes. Каждый раз в честь фестиваля музыкант пишет новые произведения, в этом году ожидаются премьеры – как на концерте блюза, так и на концерте музыкантов и их детей, а на концерте ветеранов Bildes Пуполс выступит в составе группы The Cucumbers. Музыкант рад тому, что местом проведения концерта блюза была выбрана необычная для него сцена Дома музыки Daile, а не более привычное для этого жанра помещение, такое как небольшой бар или открытая эстрада.

Для группы Bad Habits концерт блюза станет дебютом на фестивале Bildes. Представительница группы актриса Иева Флоренце: "Это хороший опыт и если ты уже музыкант, особенно молодой музыкант, и если таковым не являешься: Bildes – это отличный повод провести время вместе!".

На вопрос о месте блюза на латвийской сцене Иева отвечает так: "На самом деле мы не осознаем истинную ценность блюза. Он развит в Латвии, у нас есть блюзовые группы и концерты, а вот завоевать внимание широкой аудитории уже сложнее. Публике надо дать возможность просветиться и тогда все будет в порядке!".

Всего в рамках фестиваля музыки и искусства BILDES 2019 пройдут семь концертов.

27 октября (Kaļķu vārti) концерт музыкантов Bildes и их детей;

30 октября (Kaļķu vārti) концерт исполнителей, а 31 октября – концерт молодых исполнителей.

4 ноября (Дворец культуры VEF) концерт молодых и ветеранов BILDES с творческими личностями.

16 ноября в 12:00 пройдет концерт для детей, который вот уже 27 лет является неотъемлемой частью фестиваля, его проведет Игета Озолиня, а вечером 16 ноября в 19:00 приглашаем слушателей на концерт ветеранов Bildes.

Параллельно с концертами с 17 октября по 14 ноября в т/ц Spice Home можно посетить выставку работ музыкантов и художников Bildes – Pastkastītes.