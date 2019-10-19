Грета Тунберг, библейский потоп и новая религия

Пока в больших столицах постиндустриального мира друг за другом разрывались хлопушки эффектных акций юных экозащитников, оставлявшие на улицах горы мусора, а по всему свету кружили слухи о "нобелевке" для Греты (по счастью, не сбывшиеся), Барак Обама успел громко назвать ее "одним из величайших защитников нашей планеты". Если экс-президент ставил целью упугать тех, кому кризис биосферы что слону булавка, то, надо думать, ему удалось. Право же, кто не ужаснется от мысли, что живет на планете, чей величайший защитник - инфантильный неврастеник старшего школьного возраста?

И будет ли этот страх таким уж необоснованным? Аккурат пока мировые медиа наперебой обсасывали "защитника", как ярмарочный леденец, в самом сердце евразийского континента завершилась подготовка акции, которая вот-вот взорвет биосферу долины реки Тигр.

Строительство турецкой гидроэлектростанции Илису завершено, и в ближайшие недели под водой нового водохранилища, чью экономическую эффективность, по мнениям экспертов, сильно преувеличивают заинтересованные госкорпорации, исчезнет один из древнейших городов Земли, где жизнь не прерывалась 12 000 лет.

Многие ли населенные пункты мира могут похвастаться тем, что были домом четырнадцати цивилизаций? Хасанкейф в юго-восточной Турции может. Пока. Но, не сегодня-завтра исчезнув под водами широко разлившейся реки, прегражденной плотиной - ниже по течению, поблизости границы с Ираком, - он и сам скоро станет легендой.

ФОТО: Reuters/ScanPix

"Допотопные" снимки 2009 года. Теперь башни передвинуты, часть исторической застройки снесена, а пещерные города целиком уйдут под воду ФОТО: Reuters/ScanPix

Собственно, воды Тигра еще не хлынули на Хасанкейф и окружающие его 199 селений по единственной причине: несмотря на официальный дэдлайн 8 октября, эвакуация местных жителей, подозрительно смахивающая на депортацию, задерживается.

И неудивительно: очень немногим из 60 000-ного населения округи позволено перебраться в специально отстроенный на каменистом плато неподалеку Новый Хасанкейф. Даже тем трем тысячам, что населяли город, было поставлено несколько бюрократических условий.

Нужно обладать официальной регистрацией в Хасанкейфе. А также иметь семью. К тому же за каждый дом, выделенный заботливым государством перемещенным гражданам, надлежит заплатить в пересчете на наши евроденьги по 28 000. С такими доходами, как в этой части Турции, - кредит целую жизнь будешь выплачивать.

А неохваченные программой переселения жители, у которых отняли тысячелетиями кормившую их землю, вольны податься на все четыре стороны. Пока их не захлестнул вполне библейский - особенно с учетом мест, где все это творится, - потоп.

Обернется он не только гуманитарной и культурной катастрофой, но и экологической. В расположенном ниже по течению Ираке давно бьют тревогу: турецкая "инновация" приведет к еще большему обезвоживанию и без того засушливых районов южной Месопотамии. Британские, американские и немецкие ученые уже который год предупреждают, что затопление долины нарушит экологический баланс. И, следовательно приведет исчезновению редких видов местной фауны.

Слышат ли в мире эти голоса? Или от необычайно содержательной проповеди Греты всем заложило уши?